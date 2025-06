Un mensaje de gran calado

El pasado sábado, en el marco del Jubileo de los Gobernantes y Administradores, el Papa León XIV se reunió en Roma con decenas de políticos y parlamentarios de todo el mundo y les dirigió un mensaje de gran densidad filosófica, teológica y política. Articulado en torno a tres ejes —el bien común y la justicia social, la libertad religiosa y la ley natural, y la inteligencia artificial frente a la dignidad humana—. Este mensaje constituye una intervención relevante en el debate contemporáneo sobre el papel moral de la política y los fundamentos de una sociedad justa.

La primera reflexión del Pontífice retoma la célebre expresión de Pío XI que define a la política como “la forma más alta de caridad”. Esta concepción, que ha sido central en el pensamiento social católico, rompe con la visión tecnocrática o cínica del poder. León XIV reafirma que la acción política auténtica consiste en anteponer el bien común a los intereses particulares, defendiendo en especial a los más vulnerables.

En su segunda parte, el Papa León XIV aborda dos temas clave: la libertad religiosa y la ley natural. Frente a los fundamentalismos y el laicismo excluyente, defiende un modelo de diálogo interreligioso y de respeto a las creencias como base de la convivencia democrática. Pero va más allá: propone que la acción legislativa no puede prescindir de referencias éticas objetivas, y en particular, de la ley natural, entendida como aquella norma inscrita en la razón humana y válida para todos, independientemente de credos particulares. En este punto, León XIV continúa la enseñanza de Benedicto XVI acerca de las bases prepolíticas de la democracia, las cuales no dependen de la voluntad de la mayoría, sino de la eminente dignidad humana.

El tercer eje del discurso aborda un desafío inédito: el impacto ético y antropológico de la inteligencia artificial (IA). León XIV no se opone al desarrollo tecnológico, pero subraya que la IA debe estar al servicio del ser humano, no a la inversa. En tiempos donde los algoritmos comienzan a incidir en decisiones políticas, judiciales y sociales, el Papa plantea la necesidad de una ética del límite y de la responsabilidad.

Al contraponer la “memoria estática” de la máquina con la “memoria dinámica” del ser humano, León XIV reivindica la singularidad de la conciencia, la creatividad y la capacidad moral del ser humano como irremplazables por cualquier sistema artificial.

En un mundo plural y particularmente polarizado, el Papa León XIV invita a los políticos a recuperar el sentido de la política como servicio y a reorientarla a partir de principios universales. Su voz resuena como un recordatorio sereno pero firme de que ninguna transformación social es verdadera si no parte de una regeneración ética del poder.

POR FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL

POLITÓLOGO

@FERDOVAL

