Legalizar el despojo, el premio al delincuente

¿Seguiremos siendo una democracia? Cada día un nuevo ataque,simplemente no paran. En una democracia que se precie de serlo, la propiedad privada es un pilar incuestionable del orden jurídico, un límite que impide que el poder se convierta en abuso y la justicia en dádiva política. Por eso resulta no sólo preocupante, sino escandaloso, que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), una institución cuya misión constitucional es proteger el patrimonio de los trabajadores, promueva una estrategia que premia el delito, convierte al invasor en beneficiario y abre la puerta a la institucionalización del despojo.

La propuesta presentada públicamente por el director del Infonavit, el impresentable Octavio Romero, simplemente consiste en premiar a los delincuentes que han invadido ilegalmente viviendas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, figura inexistente en el derecho mexicano, pero con este gobierno todo es posible; y además hacerlo a precios subsidiados. Es decir, a quien se apropia ilegalmente de una vivienda que no le pertenece, lejos de aplicarle la ley, se le extiende una ayuda y oportunidad inmobiliaria privilegiada, por debajo del valor real del mercado y sin vínculo jurídico alguno con la institución. A simple vista, es un sinsentido. A fondo, es una política pública convertida en perversión institucional.

Organizaciones empresariales como la Coparmex, la Concamin, la Canaco, la AMIB y el Comce han levantado una voz firme contra esta medida, pero es la zona del silencio, nadie en el gobierno escucha nada. No se trata de un capricho empresarial, sino de una defensa elemental del Estado de derecho. Como bien han advertido, el Infonavit carece de facultades para disponer de inmuebles que no son suyos, pero ¿cuándo le ha importado al régimen esos detalles molestos como la ley? Y, además, transferirlos violando derechos adquiridos por trabajadores acreditados, muchos de los cuales siguen en litigio o en proceso de regularización de sus créditos.

¿Desde cuándo el delito se convierte en credencial de acceso a programas sociales? ¿Qué mensaje envía el Estado cuando premia al invasor y margina al derechohabiente cumplido? Esta propuesta, si se concreta, no sólo es jurídicamente inviable, sino que sienta un precedente funesto: basta con tomar lo que no es tuyo, habitarlo de facto, y luego esperar a que una política pública lo legalice. Imaginemos la oferta del gobierno a los mexicanos: ocupen ilegalmente y de manera furtiva viviendas del Instituto y les prometemos entregarles la propiedad, sin litigio y en cómodas parcialidades, no importa el acreditado, sólo importa que tu estés tranquilo delincuente inmobiliario. Ese es el mensaje, no otro.

La cifra no es menor: de las 168 mil viviendas censadas por la Secretaría del Bienestar, el 86 por ciento está ocupada por personas sin vínculo jurídico alguno con el Infonavit ni con los legítimos propietarios. No hablamos de un fenómeno marginal, sino de una toma masiva, alentada por la inacción y ahora por el estímulo oficial. Lo más grave es que muchas de estas viviendas no han sido abandonadas, sino que están vinculadas a créditos vigentes, a litigios o a situaciones de morosidad aún susceptibles de solución. Convertirlas en botín legal es borrar de un plumazo los derechos de quienes han cumplido, o de quienes podrían cumplir bajo esquemas de reestructuración, con su patrimonio de toda una vida.

La presidenta Claudia Sheinbaum, ante la ola de críticas, ha matizado que “la propiedad privada está resguardada” y que “no se le va a quitar a nadie lo que le pertenece”. Hechos son amores y no buenas razones, menos retórica y más substancia por favor. La certidumbre jurídica no puede depender de retórica convertida en comunicados posteriores que pretendan corregir el desatino inicial. Lo que está en juego no es solo la legalidad de una política pública, sino la vigencia misma del derecho como instrumento de justicia, no como moneda de cambio electoral.

La situación financiera del Infonavit tampoco es menor. Desde 2015, el Instituto ha enfrentado una creciente crisis de gestión: la morosidad pasó de 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024, y si se suman los créditos segregados, el deterioro de la cartera llega a un alarmante 32%. Uno de cada tres créditos está en incumplimiento. Lejos de adoptar una política de rescate responsable para los acreditados morosos o en riesgo, el Infonavit opta por una estrategia populista: premiar al que nunca tuvo relación con la institución, al que tomó por la fuerza, al que apostó por la ilegalidad.

Esto no es solo una mala política, es una traición a la razón de ser del Infonavit. Su función es garantizar el acceso legítimo a la vivienda de los trabajadores derechohabientes, no ejercer de notario político de ocupaciones irregulares. Si se quiere atender la pobreza habitacional, existen caminos institucionales claros: la Sedatu, la Conavi y otros instrumentos legales diseñados para atender población no afiliada, no para distorsionar los fines de una institución tripartita financiada con los ahorros de millones de trabajadores.

En última instancia, este tipo de medidas envían un mensaje devastador: que en México, el esfuerzo, el cumplimiento y la legalidad no valen tanto como la ocupación irregular y la presión política. Que las instituciones pueden ser usadas para fines clientelares y que los derechos pueden relativizarse cuando estorban al discurso ideológico.

La ciudadanía, las organizaciones y los poderes del Estado deben frenar esta deriva. Hoy son viviendas, mañana serán tierras, escuelas, empresas o pensiones. La propiedad, cuando deja de ser derecho y se convierte en concesión política, ya no pertenece al ciudadano, sino al poder. Y entonces, lo hemos perdido todo.

Este régimen premia al delincuente. Este régimen disfraza la ilegalidad de justicia social. Este régimen valida el despojo, sustituye su función de garante y se convierte en cómplice.

POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI

ABOGADO

EEZ