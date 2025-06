La sirena que no pedía permiso

Reapareció una obra: no para complacer, no como adorno, no como recuerdo. María Félix se soñó y se lo contó a Leonora Carrington. Le pidió que no la retratara como actriz, sino como mujer.

Carrington no pintó un rostro, pintó un mundo. En 1963 creó Sueño de sirenas, un tríptico que muestra a Félix convertida en tres figuras distintas: una blanca y luminosa, otra en llamas, otra hecha de carbón. No es un retrato clásico: es una versión simbólica de lo femenino. Tres formas de estar en el mundo.

La obra desapareció durante casi veinte años. Ahora, en 2025, volvió a exhibirse en Art Basel. Con su marco de retablo tallado por José Horna y un precio de casi 10 millones de dólares, no pasó desapercibida. Pero lo valioso no está solo en el mercado, sino en el gesto: una mujer que se pensó a sí misma desde el mito, no desde la mirada ajena.

La relación entre ambas no fue circunstancial. Se conocieron por Renato Leduc, exesposo de Carrington. Ya antes la pintora había retratado al hijo de María. Pero este encargo fue distinto. Félix no pidió que la embellecieran: pidió que la leyeran. Le contó un sueño con tres sirenas y Carrington lo transformó en imagen.

Ese tríptico dice mucho sin necesidad de explicarse. Habla de cómo una mujer puede ser muchas cosas a la vez, sin tener que elegir solo una. De cómo el cuerpo puede ser símbolo, no sólo superficie.

María Félix fue retratada en más de una ocasión, pero pocas veces bajo sus propios términos. Diego Rivera la pintó en 1949 como una figura monumental, casi inalcanzable, con el pecho al descubierto y rodeada de flores. David Alfaro Siqueiros la imaginó como una mezcla de diosa prehispánica y madre revolucionaria. En ambos casos, el cuerpo fue protagonista.

La diferencia con Carrington está en el enfoque: no hay espectacularidad, no hay pose. Sueño de sirenas no intenta capturarla, sino representarla. Es quizá la única obra que nace de una conversación íntima, de un sueño contado, de una mujer que pidió ser leída desde adentro. No es casual que esa fuera la más escondida. Tampoco que hoy sea la más reveladora.

Sueño de sirenas no es nostalgia ni reivindicación tardía. Es una obra que vuelve a escena con preguntas que siguen vigentes: ¿cuántas veces se nos ha pedido reducirnos? ¿Qué partes de nosotras hemos tenido que esconder para encajar? Carrington y Félix no se lo permitieron. Y por eso, décadas después, esta pieza sigue diciendo algo.

Las sirenas no desaparecen. Solo se hacen esperar. Y regresan cuando hace falta.

Por Melissa Moreno Cabrera

