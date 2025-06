La alternativa a legalizar invasiones

El 17 de junio se publicó en primera plana de diversos periódicos que Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, anunció que implementará un programa para regularizar la situación de invasores de viviendas del Infonavit, permitiéndoles adquirir el derecho de propiedad a un precio bajo, de manera que el inmueble se haya pagado a 5 años.

El argumento de Oropeza es que de otra manera esas personas no podrán hacerse dueños de la vivienda que habitan. Eso es incorrecto. El Código Civil prevé una figura que se llama prescripción positiva, cuyo objetivo es justo permitir a personas que no tienen el derecho de propiedad sobre la vivienda que habitan que puedan adquirirlo, sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos.

Los requisitos que establece el Código Civil tienen por objeto asegurarse que las personas que desean adquirir el derecho de propiedad sobre el inmueble lo hayan habitado durante un período de entre 5 a 10 años, sin interrupción, y que durante ese período se hayan hecho cargo de él.

El procedimiento para adquirir el derecho de propiedad se hace mediante un proceso judicial en el que se debe notificar al propietario para darle oportunidad de defenderse; en el entendido de que si el propietario ha abandonado el inmueble y no ha mostrado interés en recuperarlo o hacerse cargo de él durante esos 5 a 10 años, y se demuestra que el poseedor es quien se ha hecho cargo del inmueble, ha tenido su posesión de manera pacífica, continua y pública durante ese período, será procedente la prescripción positiva y el poseedor podrá adquirir el derecho de propiedad sobre el mismo.

Esta figura permite asegurarnos que no se vulneren los derechos del propietario y permite regularizar la situación de quienes genuinamente han poseído inmuebles en concepto de propietarios haciéndose cargo de ellos por un plazo de tiempo razonable.

Por lo tanto, lo que hay que hacer es utilizar las figuras jurídicas que protegen los derechos de las partes y garantizan seguridad jurídica, en lugar de estar inventando figuras que sólo crearán más problemas e incentivarán las invasiones en México.

Lo que plantea Oropeza acarrea un trato sumamente inequitativo para todas las personas que cumplen con la ley y que han solicitado o quisieran solicitar un crédito hipotecario. Los créditos hipotecarios se pagan en 15, 20 o 30 años.

Los créditos del Infonavit normalmente son a 30 años. Quienes tienen un crédito hipotecario o están considerando solicitarlo, válidamente dirán: ¿Porqué yo tengo que pagar durante 30 años y quienes invaden en 5 años? Mejor invado, y así termino de pagar en 5 años. Esa “solución” también puede incentivar las construcciones irregulares.

Tenemos un caso paradigmático en #Febo17: una construcción de un edificio de departamentos que no tiene un solo permiso o autorización. Se construyó con permisos del INVI, quien luego se desistió y la obra quedó sin manifestación de construcción, y sin un solo documento legal que la sostenga.

Dado que un juez de amparo ordenó su demolición, la “solución” fue permitir que fuera invadida. Con personas dentro no puede demolerse la obra, ni los pisos excedentes. Entonces, la “solución” propuesta por Oropeza no sólo incentivará la invasión de inmuebles, sino también su construcción ilegal, sin cumplir con una sola norma, ya no digamos de construcción, sino tampoco de protección civil, ocasionando un grave peligro a quienes las habiten.

Dejémonos de ocurrencias, y utilicemos las herramientas legales que ya existen, y que por algo han permanecido en nuestro ordenamiento jurídico.

El derecho y la ley existen, y su aplicación es la mejor forma de solucionar los problemas que se nos presentan.

Por Rosa M. Rojas Vértiz

Coordinadora de la Comisión de Derecho Internacional y Comoaradode la BMA.

EEZ