Irán. Un botón de avance rápido

Para unos es el anuncio de la III Guerra Mundial, para otros solo toda una serie de significativos costos para el planeta. ¿Qué he sostenido yo todos estos días? Que Irán no se rendiría sin dar la pelea. Que habría venganza. Que no puede descartarse una guerra mundial; que nunca hemos estado tan cerca de ello.



De pronóstico reservado por las múltiples complejidades que tiene esa nación y que no tienen muchos otros países del mundo, ni siquiera los del Medio Oriente. Es uno de los imperios más antiguos y aguerridos del mundo. Con importantes yacimientos de petróleo, gas natural y ahora lo más significativo: uranio, facilitador para crear armamento nuclear. Toda esa actividad se verificaba por Naciones Unidas periódicamente; Irán cumplía con el tratado de no proliferación nuclear.



Sin embargo, fue agredida por los Estados Unidos, así que ahora bombardeó Qatar en represalia por la agresión estadounidense. Adiós a la principal base militar de los EEUU en Doha.



Pero me temo que Irán tomará nuevas medidas. Otros también. Estamos ante una escalada que Trump desató para beneplácito de Benjamín Netanyahu y del pueblo de Israel.



Los chiítas, durante las últimas cuatro décadas, han enfrentado a Estados Unidos de diversas formas. Pero Irán siempre azuzando su activo más importante: la república islamista. Ali Khamenei está en una encrucijada: sabe que, si hace poco, perderá prestigio; si hace demasiado, podría perderlo todo. Sabe de sus ventajas geográficas y de su base fanática, pero también de la existencia de los más de 5 millones de iraníes esparcidos por el mundo, que no están de acuerdo con su gobierno. Lo que no es sinónimo de que llegarían a enfrentarle.



A diferencia de Trump e Israel, él sí sabe si en realidad la destrucción de sus instalaciones nucleares (Fordow, Natanz e Isfahán) afectó o no el arsenal de uranio enriquecido y las armas nucleares iraníes con las que cuenta. Por ello, ¿qué nos dice que Irán haya continuado bombardeando Israel y haya arremetido contra las instalaciones estadounidenses en el Medio Oriente como había prometido? Por lo pronto, que su capacidad de lanzar misiles sigue intacta.



Rusia tibiamente ha condenado la guerra y Putin se reunió con el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, para plantear posibles nuevas perspectivas de una salida pacífica. Llama la atención que mientras Putin se nota mesurado, su subsecretario de Relaciones señala que el poder nuclear de Irán no se perderá; que lo destruyan Israel y EEUU será fácil recuperarlo pues: “nunca se podrá borrar el conocimiento, ni los métodos de los especialistas que se dedican al desarrollo del átomo”. Lo que es más, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dimitri Medvedev, anunció que varios países están dispuestos a “suministrar a Irán sus propias ojivas”. Lo cual fue contestado por Trump así: “no usen a la ligera el término nuclear”…



China condenó el ataque, pero se prevé no por mucho tiempo más pues es uno de los países que más se verán afectados si Irán cumple su amenaza de cerrar el estrecho de Ormuz…



Reza Pahlavi, la cabeza de la depuesta familia imperial iraní, por fin tomó la palabra y llamó a liderar una transición democrática en Irán: “Si se lanza un salvavidas a esta dictadura habrá más sangre. Mientras el régimen exista, ninguna ciudad del mundo está a salvo; ni Washington, ni Jerusalén, ni Teherán”. Necesario mencionar que Pahlavi en diversas ocasiones ha mencionado que él no regresaría nunca como “Sha”, y que se requieren elecciones libres en su país. Sobra decir que los ayatolas harán todo lo posible para que eso no suceda.



El gobierno estadounidense se equivoca nuevamente con el Medio Oriente. No es tarea sencilla terminar con el gobierno teocrático chiita, que lleva más de 46 años en el poder, que ha mostrado ser un gobierno misógino, que ha logrado minimizar y borrar a las mujeres, que tiene tintes terroristas y que logró hacer retroceder a su país en todo, menos en la ciencia bélica.



La mezcla de liderazgos en el mundo sigue siendo muy volátil y peligrosa. Trump piensa, desde que le pegaron un tiro y se salvó de morir, que es un enviado de Dios. Los actuales gobernantes de Irán se sienten ungidos y protegidos por Alá, por lo que estamos ante la presencia de dos llamados distintos a participar en una guerra santa donde ambos lados participantes se sienten con derecho divino.



Tres en Raya

Irán es el segundo equipo que ha clasificado al mundial de futbol que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos en 2026. ¿Qué ocurrirá?, ¿cómo impactará la guerra para que Irán se presente en el Mundial?



Guerra que debería limitarse al geriátrico. Benjamín Netanyahu es el más “joven” de los líderes involucrados, tiene casi 76 años. Le sigue Trump con 79 recién cumplidos. Y el ayatola Alí Jamenei, tiene 86 años.

