No podrán contra el poder del pueblo

Las contradicciones de los conservadores son ya un caso clínico. Primero dicen que defenderán con todo el derecho al voto, que el INE no se toca, que la democracia es lo básico en un sistema republicano, pero cuando se da la oportunidad de democratizar todo, corren a sus medios aliados, a sus corifeos y a sus plumas pagadas para gritar intentando contagiar su desesperación a la gente: “no voten, no acudan a votar, no vayan a las urnas, no participen”. ¿Quién los entiende, pues? En los últimos días, hemos sido testigos de una ofensiva desesperada por parte de la derecha mexicana y sus brazos políticos, buscando anular la elección judicial para tratar de descarrilar uno de los avances democráticos más importantes de las últimas décadas: la transformación del Poder Judicial mediante la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

Bajo el disfraz de una defensa institucional, lo que en realidad buscan es preservar los privilegios de una élite que históricamente ha utilizado a la justicia como herramienta para proteger intereses particulares y castigar a quienes desafían el statu quo; a ellos no les importa si votaste o no, si la gente fue o no, si se cumplieron las expectativas o no, ellos solo quieren generar caos, controversias y falta de acuerdos, buscan una república con problemas, no con soluciones.

La derecha no defiende la justicia; defiende a los jueces que nunca vieron corrupción en los gobiernos neoliberales, que liberaron a delincuentes de cuello blanco y que han frenado reformas sociales fundamentales. Ahora, cuando el pueblo elige un cambio de fondo, intentan deslegitimar este mandato popular con llamados a anular el proceso de reforma judicial. Quieren hacer creer que defender la Constitución es congelarla en el tiempo, cuando en realidad la Carta Magna es viva y responde, precisamente, a la voluntad del pueblo soberano.

Lo que no entienden -o fingen no entender- es que el poder constituyente reside en el pueblo, y que es a través de sus representantes legítimos en la Cámara de Diputados y el Senado donde se expresa esa soberanía. Las recientes elecciones federales dejaron un mensaje claro: el pueblo de México quiere una transformación profunda del sistema judicial.

El mandato democrático de las urnas es inapelable. Por eso, la derecha no podrá frenar este proceso. Pueden patalear, pueden acudir a medios aliados, pueden levantar la voz en nombre de una legalidad que ellos mismos han mancillado, pero no podrán detener lo inevitable: una nueva forma de justicia, construida desde abajo, con legitimidad democrática y al servicio del pueblo.

Cuando la derecha intenta deslegitimar la elección, debido a lo que ellos llaman poca votación, les recordamos que los votantes fueron casi la misma cantidad que los votos que ellos obtuvieron el año pasado y que hay ministros electos que tuvieron más votos que el PAN en esa misma elección presidencial.

Estamos, sin duda, ante una nueva etapa en la vida institucional del país. Nuestra república se está fortaleciendo. Una república donde todos los poderes, incluido el Judicial, respondan al interés colectivo y no a la élite económica y política de siempre. Los cambios que se avecinan no solo son necesarios, son urgentes. Porque sin justicia verdadera, no hay democracia completa.

La elección popular del Poder Judicial no es una amenaza, es una promesa: la de que, por fin, los jueces serán responsables ante quienes más importan -el pueblo mexicano-. Y esa promesa, a pesar de los gritos de la derecha, se va a cumplir.

POR DR. SAÚL MONREAL ÁVILA

SENADOR

PAL