Narrarse distinto en medio del ruido

Mientras los gobiernos más poderosos del mundo se disputan territorios como si el planeta no estuviera al borde del colapso climático, las amenazas de guerra nuclear vuelven a circular como si fueran parte del menú geopolítico habitual. La polarización se impone como norma: estás de un lado o del otro, y si no eliges, te lo imputan. Discursos previamente empujados, como la llamada agenda #woke, retroceden no por reflexión, sino por decisiones políticas o conveniencia financiera.

En México, la realidad tiene su propio ritmo: lluvias intensas provocadas por fenómenos cada vez más extremos, zonas enteras inundadas, otras calcinadas por el sol. La inseguridad se ha convertido en paisaje. Los procesos democráticos, que deberían ser símbolos de avance, son percibidos por muchos como soluciones impuestas, mecanismos estéticos para resolver décadas de corrupción estructural y favoritismos crónicos. Mientras tanto, la población se divide entre la desesperanza y el hartazgo, entre la indignación y la apatía.

Y encima, las redes sociales. Ese carnaval de algoritmos donde conviven coaches de felicidad exprés, gurús de retiros espirituales con vista al mar, teorías de la Tierra plana, tutoriales de abundancia cuántica, curas milagrosas, inteligencia artificial mesiánica y profetas digitales que prometen plenitud en cinco pasos. Todo es promesa. Todo es espectáculo. Todo es distracción. El ruido emocional se ha vuelto tan potente, tan envolvente, que lo interno apenas se escucha. La mente se dispersa, el alma se satura, la voluntad se fragmenta.

¿Entonces cómo sostenerse? ¿Cómo encontrar sentido? ¿Cómo resistir sin volverse cínico ni caer en la anestesia de la evasión? Tal vez la única salida posible -y por eso mismo, la más subversiva- sea volver al origen: el relato personal. Lo que cada quien se cuenta, lo que decide creer, lo que repite a diario sin darse cuenta. En ese diálogo invisible vive la posibilidad de reencontrarse con algo auténtico. Algo que no necesita likes ni validación externa para tener valor.

Narrarse distinto no es negar el caos. Es reconocerlo y aun así elegir desde el centro. Es recuperar el poder de habitar la vida con intención, aunque el mundo parezca escrito por un algoritmo desbordado. Es crear una frecuencia propia, una verdad íntima, un punto de quietud en medio del vértigo. Es recordar que el silencio no es vacío, sino espacio fértil para redibujar el sentido.

Hoy, comunicarse con honestidad -lejos de los filtros, del ruido, del “deber ser”- es un acto político, espiritual y profundamente humano. Una brújula interna. Una forma de dignidad. Porque quizás la única revolución real comience ahí: en no dejar que otros nos narren, en decidir cómo queremos contarnos, aunque el mundo arda.

POR MÓNICA CASTELAZO

PAL