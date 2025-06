El ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán me recordó la novela inmortal de León Tolstoi, La Guerra y La Paz, ambientada en las guerras y la invasión napoleónica de la Rusia zarista en 1812. Un gran conflicto bélico cambia todo. Nadie continúa siendo el mismo. Las guerras cambian la mente de sus protagonistas. Transforman a los pueblos que las sufren. Normalizan el uso de la violencia y la fuerza bruta. Como observó Tucídides hace 2500 años, las guerras cambian hasta el lenguaje. Lo que en tiempos de paz era considerado como un acto vil e innoble, en tiempos de guerra es visto como una acción astuta, valiente y audaz.

En todas las guerras el mayor número de víctimas proviene de la población civil. Las guerras siempre alteran el equilibrio regional de fuerzas y, a veces, el escenario global. El involucramiento directo de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán será de ese tipo de conflictos. No estamos ante el inicio de la Tercera Guerra Mundial, pero sus consecuencias se sentirán en todas las latitudes, incluso en América Latina.

Con el apoyo incondicional de Estados Unidos, Israel se ha convertido en el poder militar dominante en el Medio Oriente. Ha derrotado no sólo a Hamas en Gaza, sino también a Hezbollah en el Líbano, y expandido sus asentamientos ilegales en Cisjordania. Es el país más beneficiado de la caída del régimen de Al Bashar en Siria. Ahora, con la ayuda de Estados Unidos, se está imponiendo sobre Irán.

Netanyahu venció las resistencias iniciales de Trump de involucrar directamente a su país en el conflicto. El presidente estadounidense le había ofrecido reiteradamente a sus seguidores de MAGA que no involucraría a Estados Unidos en otra guerra. Pero Netanyahu lo convenció de bombardear a Irán, pretendiendo que es solamente una operación quirúrgica para destruir sus instalaciones nucleares. Trump vio la oportunidad de presentarse como el vencedor. Quiere encabezar la victoria, aunque quizá pierda el Premio Nobel de la Paz.

Había muchos motivos para sospechar que Irán estaba ocultando algo. Sus informes al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no fueron transparentes, aunque el Director del Organismo ha subrayado que no tiene elementos para probar que Irán estaba en el camino de desarrollar armas nucleares. Israel y Estados Unidos decidieron no darle tiempo al Organismo de hacer su trabajo de verificación dentro del territorio iraní. No hay sistema de seguridad colectiva que funcione bajo esas condiciones. Cuando la diplomacia languidece, la paz desaparece.

Irán luce muy aislado. Con excepción de Irak y Yemen, desde hace tiempo los países del Golfo Pérsico consideran que la mayor amenaza a la paz y la estabilidad regional no proviene de Israel, sino de Irán. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, entre otros, quizá sienten alivio por la destrucción de las instalaciones nucleares iraníes. Las naciones europeas, tan defensoras del derecho internacional y un mundo basado en reglas, mejor guardan silencio. Quizá comparten el alivio.

Casi un día después de los ataques, Putin y Xi Jinping no han reaccionado públicamente, aunque hace unos días Rusia sí advirtió a Estados Unidos que no debía inmiscuirse directamente en el conflicto. China y Rusia seguramente condenarán estas acciones en reuniones del Consejo de Seguridad. Las calificarán de inaceptables y graves violaciones a la Carta de la ONU. Pedirán un inmediato cese al fuego y des escalar el conflicto. Pero quizá eso sea todo. No se ve muy posible que se involucren directamente en el conflicto, ni que presten apoyo militar a Irán.

Al mediodía del domingo 22 de junio se especulaba si el gobierno iraní decidiría, como represalia, cerrar el estrecho de Ormuz, por el que transita el petróleo y el gas del Golfo Pérsico. Esa decisión dispararía los precios mundiales de esos combustibles y alimentaria las presiones inflacionarias en la economía mundial. Pero los países más afectados no serían Estados Unidos, Israel, o las naciones europeas. Serían los grandes compradores de hoy: China, India, Japón y Corea del Sur. Seguramente esos países están presionando a Irán para que no ponga en peligro su abasto de petróleo y gas.

Los bombardeos de Israel y Estados Unidos a las instalaciones nucleares iraníes sí tienen consecuencias globales. El conflicto podría escalar con ataques militares de Irán a bases estadounidense de la zona, o acciones terroristas en países fuera de la zona. Putin insistió esta misma semana que ambiciona el control de toda Ucrania, y no sólo una parte de su territorio. Quizá use a Irán como pieza de cambio, como hizo antes con Al Bashar. Por su parte, China está incrementando su acoso aéreo y marítimo sobre Taiwán. Cualquier día puede decidir que ha llegado la hora de reunificarla, así sea por la fuerza.

Trump insiste que no quiere una guerra abierta con Irán. Pero quizá ya no pueda detenerla. Muchas fuerzas, dentro y fuera de su país, tratarán de empujarlo a intentar un cambio de régimen en Irán, como hicieron en Irak hace veinte años. Sería un grave error. Irán no es Irak. Irán es el heredero de un imperio milenario, una potencia de 90 millones de personas.

Pero las guerras cambian todo, especialmente la mente de sus protagonistas.

POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS

DIPLOMÁTICO DE CARRERA Y PROFESOR EN EL TEC DE MONTERREY

EEZ