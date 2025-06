Corrupción descarada en verificentros del Edomex (parte dos)

En nuestra entrega de la semana pasada dimos cuenta de la corrupción que existe en los Centros de Verificación Ambiental o también llamados Verificentros Autorizados establecidos en el Estado de México y que es solapada por autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible que dirige Alhely Rubio Arronis.

Ya en este espacio dimos a conocer las denuncias de cómo operan en perjuicio del medio ambiente y de los propietarios de vehículos, Verificentros ubicados en Naucalpan identificados con los números NA951 y NA953; ahora también el TL901 establecido en el municipio de Tlalnepantla con razón social Servicio Proaire Metropolitano S.A. de C.V., del que hoy nos ocuparemos.

Los tres propiedad de Zeus Piña, personaje que ha tejido un entramado de complicidades en varios municipios del Estado de México, Puebla y el gobierno federal que le han redituado pingües ganancias.

Es evidente que para que puedan operar como lo hacen los Verificentros en cuestión, la protección de que goza Zeus Piña es de alto nivel. Ya mencionamos lo que pasa en los establecidos en Naucalpan, pero la corrupción que impera en el TL901 de Tlalnepantla no se queda atrás. Por ejemplo, ahí se selecciona un ticket, el holograma y un número del 1 al 5, que igual va de 50 a los 300 pesos. Es rutina que el personal mencione que el rechazo es por los códigos que arrojan los autos y les ofrecen a los propietarios darle la vuelta a la negativa que arroja el equipo del verificentro que entendemos tendrían que ser inalterables.

Nos mencionan que no importa que el vehículo acabe de salir de servicio de alguna agencia automotriz, siempre será rechazado si no paga “el brinco”. Los encargados del Verificentro TL901 les refieren a los afectados que esperen unos días, pero es mentira, no pasará hasta que no accedan a pagar la cuota. Aseguran también que, aunque busquen acudir a otro para pasar la verificación, no lo lograran ya que Zeus Piña tiene más de 10 y todos trabajan igual.

La ubicación de estos es estratégica, los tiene establecidos en Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Tultepec, Ecatepec, Puebla, Chalco y Valle de Chalco.

Al finalizar el día se hace el corte de caja y el producto de los actos de corrupción se entrega a los gerentes.

Se asegura que todo queda en familia, ya que los gerentes y gente de confianza del Zeus Piña son primos, sobrinos, y ahora también su hijo. Hacen apoderados legales a sus trabajadores para que cuando haya un problema a los que detengan sean a ellos y no a algún integrante de la familia.

Perla Piña, gerente del centro NA951, es por ejemplo, su sobrina. En una libreta que se encuentra en nuestro poder aparece enlistada la placa, el teléfono y el nombre de quienes verificaron en el TL901, así como la cantidad extra que se les cobró. Las sumas de dinero que por día generan son millonarias… AÚN HAY MÁS.

LA DE HOY: Para Anuar Azar Figueroa, líder del PAN en el Estado de México, diputado local plurinominal y coordinador nacional de los diputados locales de ese partido, el municipio de Atizapán de Zaragoza (al que curiosamente aspira a gobernar en el 2027), supone es el único que conforma la entidad y para el único que fue elegido presidente estatal de Acción Nacional. Al menos así ha quedado evidencia en sus redes sociales, ya que los siete días de la semana postea eventos que realiza en esa alcaldía, ¿casualidad? Lo cierto es que aprovecha bien los recursos económicos del partido para posicionarse en un municipio donde simplemente es un desconocido… HASTA LA PRÓXIMA.

POR PABLO CRUZ ALFARO

COLABORADOR

POLIGRILLA.ELHERALDODEMEXICO@GMAIL.COM

@POLIGRILLA1

PAL