Anular el voto no es callar

Se comienza a hablar cada vez menos de la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial, a pesar de que nos encontramos en una etapa no menos importante que las anteriores, relativa a la declaración de validez y entrega de constancias, junto con la resolución de las respectivas impugnaciones, que debe suceder a más tardar el 28 de agosto.

La fecha que se fijó el INE para hacer el cómputo final y emitir la declaratoria de validez fue el pasado 15 de junio. Con independencia de que de manera inédita ese proceso ha demorado más de una semana, en una sesión con ya varios recesos, conforme lo marca la ley, se comenzó con la relativa a las ministras y ministros de la Suprema Corte. Ahí surgió una posición que al final fue apoyada por 5 de 11 integrantes del Consejo General, en el sentido de no calificar como válida la elección, dado el cúmulo de irregularidades que se advirtieron.

Entre las que se señalaron destacan casillas con una votación fue muy alta (completamente atípica), incluso en algunos casos con más votos que votantes; casillas denominadas “zapato”, donde la votación solo es para una de las candidaturas; un alto número de boletas sin doblar, esto es, sin depositarse en la urna, y muchas llenadas con la misma caligrafía, lo que hace presumir que lo hizo una sola persona; robo de paquetes, y la distribución de los famosos acordeones, que hacen presumir otro tipo de prácticas indebidas, como el acarreo de votantes.

El hecho sin duda es histórico, no recuerdo un casi similar. Ahora tocará al Tribunal Electoral pronunciarse, aunque el pronóstico es previsible, pues el problema es de prueba. Con independencia de ello, en lo personal me llama la atención otro dato no menos relevante: la cantidad de votos nulos o en blanco y su aparente inefectividad.

Abstenerse de ir a votar es callar, mostrar desinterés e indiferencia, y su único efecto es permitir que una minoría decida. Criticable sin duda, porque además no se vale quejarse de la decisión minoritaria ante esa actitud. Distinto el caso de quienes anulan su voto o lo dejan en blanco, porque eso lejos de callar es acudir y decir que no gustan las opciones que se nos plantean. Como en los exámenes de opción múltiple: ninguna de las anteriores. Sin embargo, en nuestro sistema tiene el mismo efecto, lo que me parece no debiera ser así.

Hay legislaciones como en Colombia o Ecuador en que las elecciones se repiten si el voto nulo y/o en blanco es mayoritario, pues se considera que el descontento social ante las opciones políticas contendientes debe tener un efecto. Así como en el juego de mesa “maratón”, ningún competidor obtiene el triunfo.

En México no sucede así y no se ha puesto sobre la mesa ese argumento. Debe de llamar la atención que en un contexto de alta crítica a la reforma judicial y al primer proceso electoral a partir de ella, se da un histórico abstencionismo muy alto y que de entre quienes acuden a votar, la gran mayoría anula o deja en blanco su voto (sumados acumulan más del 22%), muy por encima de cualquiera de las opciones que tuvieron la mayor votación. ¿Debiera de darse un efecto a esos votos? Anular no es callar, esa ciudadanía acudió a la casilla a expresarse. ¿Por qué dar el mismo efecto que a quienes se abstuvieron de expresar su voluntad? Lo he dicho en varias ocasiones, esta elección atípica me parece debe traernos muchas lecciones para mejorar nuestro sistema electoral y, por ende, nuestra democracia. Lo dejo a la reflexión.

POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA

ABOGADO CONSULTOR

@GMENDOZAELVIRA

EEZ