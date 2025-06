A un mes del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

Ha pasado un mes desde la mañana del 20 de mayo, cuando los cuerpos de Ximena Guzmán y José Muñoz quedaron inertes sobre Calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México, víctimas de un ataque directo, certero y brutal. Asesinados mientras se dirigían a cumplir su labor como asesores cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Estos homicidios no fueron producto del azar, ni una estadística más en los registros de violencia urbana: fueron un mensaje.

Y sin embargo, un mes después, no sabemos más de lo que conocimos en las primeras 48 horas. Las cámaras de seguridad, los reportes vecinales, los patrones de vigilancia en la zona, las rutas que solían tomar, nada ha sido revelado que permita arrojar claridad sobre el móvil, los autores materiales o intelectuales, ni sobre si fue un crimen político, personal o de otro tipo.

Las autoridades capitalinas, desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana hasta la Fiscalía General de Justicia, han afirmado con sobriedad que no emitirán declaraciones hasta tener avances sustanciales. Es comprensible, por supuesto: una filtración a destiempo puede arruinar una investigación. Pero el silencio institucional, cuando se vuelve prolongado, alimenta la percepción de impunidad. Y en un país donde más del 90% de los homicidios dolosos no se castigan, esa percepción no es paranoia; es experiencia.

No se trata de exigir resultados precipitados, sino de que la ciudadanía tenga la certeza de que hay voluntad política y operativa para esclarecer estos crímenes. Los datos oficiales, tanto federales como locales, indican una disminución sostenida en los homicidios. Es una buena noticia. Pero si el número de asesinatos baja mientras la impunidad permanece intacta, el avance es insuficiente. El objetivo no es solo que haya menos homicidios, sino que ninguno quede sin justicia.

El asesinato de Ximena y José es doblemente grave por el contexto en el que ocurrió. Eran colaboradores de alto perfil en el equipo de la jefa de Gobierno. Su trabajo estaba ligado a temas territoriales, sociales y de seguridad. Ignorar el trasfondo político o institucional del caso sería negligente. No se trata de construir teorías de la conspiración, sino de asumir que la gravedad del hecho exige agotar todas las líneas de investigación, por incómodas que sean.

La jefa de Gobierno, la policía capitalina y las instancias federales cuentan con el respaldo de la ciudadanía para resolver este caso. Pero el tiempo corre. Y mientras no haya detenidos, procesados y sentencias, la sensación de vulnerabilidad se instala no solo en el ámbito político, sino en el corazón mismo de la sociedad civil. Porque si no se puede proteger ni esclarecer el asesinato de quienes están cerca del poder, ¿qué esperanza queda para el resto?

La justicia tarda. Pero en México, demasiadas veces, no llega. Y eso, más que la violencia, es lo que erosiona el pacto social.

Eso pienso yo, usted qué opina.

La política es de bronce.

POR ONEL ORTIZ FRAGOSO

ANALISTA POLÍTICO

@ONELORTIZ

MAAZ