La religión y la guerra

No es raro que muchas personas crean e incluso argumenten que la religión es la principal causa de las guerras en el mundo, o al menos que lo fue. Me he encontrado a varios que así lo afirman. De hecho, tampoco es raro encontrarse con quienes interpretan el conflicto entre Israel e Irán desde las religiones predominantes en cada lado. En ese sentido, resurgen las condenas que se lamentan la existencia de diferentes sistemas de creencias sobre lo trascendental, como si la humanidad estuviera condenada por su culpa.

Verdades hay muchas. Una que acepto es que detrás de la guerra hay más de una causa. El ser humano pelea por una gran variedad de motivos. Existen intereses políticos, económicos, sociales, culturales y, por supuesto, religiosos. A veces la diferencia entre estos factores no es clara, pues suelen mezclarse de manera tan estrecha que resulta imposible separarlos.

Suele pensarse en las cruzadas como la prueba definitiva de la relación entre guerra y religión. En la Primera Cruzada el factor religioso llevó a miles de fieles a emprender tal travesía. No obstante, muchos se quedan en ese nivel de argumentación, sin considerar que era una época en la que la religión abarcaba varios, si no es que todos, los aspectos de la sociedad medieval europea.

El concepto de “cruzada” se entendía desde la práctica de peregrinar, de viajar hacia un lugar sagrado, y qué espacio más relevante que Jerusalén, aunque el llamado a la Primera Cruzada surgiera porque el emperador en Constantinopla pedía ayuda ante la presión musulmana. Sí hubo una visión de cristiano contra no cristiano, pero detrás se hallaba una cuestión espiritual, incluso apocalíptica, que no se puede comprender desde nuestro presente. Pues los contextos históricos son diferentes. Tan famosas y controvertidas fueron las cruzadas que hasta la fecha siguen siendo el referente de que la religión está detrás de todas las guerras.

Ahora bien, fuera de las cruzadas y su contexto particular, la religión ha sido solo uno de los tantos factores que han provocado guerras. Me pareció relevante hablar de las cruzadas por ser usualmente el referente que utiliza la gente y, además, porque la idea de “conflicto religioso” resurgió con las agresiones entre Irán e Israel.

Hace poco en una entrevista el senador Ted Cruz habló, presumiendo de su ignorancia, que los cristianos están llamados a defender a Israel. Esto no quiere decir que si Estados Unidos le declara la guerra a Irán será por una cuestión religiosa, pero lo religioso sí ha ocupado un lugar en la retórica. El Trumpismo ha apostado por una narrativa religiosa en donde los valores cristianos (o la interpretación del que de ellos se hacen) dictan la moralidad estadounidense.

POR IGNACIO ANAYA

COLABORADOR

@Ignaciominj

MAAZ