La justicia entre sombras: prisión preventiva, reformas y el abismo de la incertidumbre

Dicen que el destino de la justicia es incierto. Y no es una metáfora, es una advertencia. Lo que estamos viviendo en México no es solo una reforma judicial más: es una mutación profunda, oscura y llena de interrogantes. La incertidumbre que genera no se queda en los pasillos del poder, se extiende hasta las audiencias, las cárceles y los expedientes que deciden la libertad de miles.

Seguramente ya ha escuchado argumentos a favor y en contra. Que si democratización, que si cercanía con el pueblo, que si independencia simulada. Pero el ruido de la propaganda no logra silenciar un hecho alarmante: algunos de los nuevos perfiles que llegaron al Poder Judicial ya cargan procesos penales pendientes. Sí, leyeron bien. Personas con cuentas abiertas ante la justicia... ahora impartiendo justicia.

En medio de ese escenario, se viralizó recientemente el proyecto de sentencia en la acción de inconstitucionalidad 49/2021, elaborado por la ministra Ríos Farjat. Un documento que, aunque técnico, ha encendido esperanzas. En él, se interpreta la prisión preventiva oficiosa no como una imposición automática, sino como una medida cautelar que exige debate, justificación y proporcionalidad. Una lectura que armoniza, por fin, con lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Suena a avance. Y lo es. Una luz al final del túnel que parecía eterno. Pero cuidado: cada luz proyecta nuevas sombras.Si esta interpretación se convierte en criterio vinculante, vendrá una ola de solicitudes de revisión de medidas cautelares impuestas sin debate previo. Un efecto dominó legal que, aunque justo en principio, puede colapsar un sistema ya sobrecargado.

La consecuencia inmediata será previsible: audiencias masivas para discutir si procede o no revisar la medida. Y ahí comenzará la verdadera batalla. Si se admite el análisis, la fiscalía pedirá, casi por reflejo, la prisión preventiva justificada. Y es justo en ese punto donde el sistema se vuelve peligroso: no existe un estándar definido para valorar los riesgos procesales. Todo queda en manos de la subjetividad judicial.

Piense usted: es jefe de una empresa, lo acusan de tener influencia sobre sus empleados —testigos en su contra— por su jerarquía. ¿Eso es un riesgo? Para un juez, puede ser suficiente. ¿Qué sucede entonces? Usted será privado de su libertad. ¿Por cuánto tiempo? Lo que tarde en litigar un amparo. ¿Resultado? Seis meses o más en prisión antes de que se resuelva su situación en cuanto a su libertad, primero llegaría el juicio, seguramente. Bienvenido al limbo legal.

Ahora sumemos un nuevo factor: los criterios de las nuevas personas juzgadoras, recién llegadas por voto popular, sin experiencia suficiente y con lealtades aún sin develar. Si ya era difícil garantizar justicia con jueces capacitados e independientes, imagínese con un Poder Judicial sometido a presiones políticas, simpatías partidistas y una estructura de vigilancia ideológica llamada “tribunal disciplinario”.

Estamos ante una justicia en construcción… pero no sabemos si se está edificando un tribunal o una trinchera. El riesgo no es solo la prisión preventiva: el riesgo es un modelo de justicia que deje de proteger al ciudadano frente al poder, y comience a proteger al poder frente al ciudadano.

Ojalá me equivoque. Pero en estos tiempos, cuando una persona puede perder su libertad por interpretaciones subjetivas o por estorbarle al gobierno en turno, equivocarse al advertir es mucho menos grave que callar frente al abismo.

POR ADRIÁN ARELLANO REGINO

ABOGADO PENALISTA, SOCIO EN VEGA MAC GREGOR ARELLANO S.C.