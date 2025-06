Jennifer López colecciona diamantes únicos en el mundo

JENNIFER LÓPEZ NO COLECCIONA HOMBRES, NI “EXES”, NI FRACASOS AMOROSOS… ¡COLECCIONA DIAMANTES ÚNICOS EN EL MUNDO Y JOYAS ICÓNICAS!

JLo tiene la colección más cara de anillos de compromiso, los más icónicos y costosos de Hollywood:

Su historial de anillos:

1. Ojani Noa (1997)

Piedra: Diamante en forma marquise (aprox. 3,5–4ct), montado en oro amarillo.

Valor estimado: ~$100?000 dólares.

2. Cris Judd (2001)

Piedra: Diamante talla esmeralda (~4ct) en banda pavé de oro amarillo.

Valor estimado: ~120?000 dólares.

3. Ben Affleck – Primer compromiso (2002)

Piedra: Diamante rosa de Harry Winston de 6,1 quilates, con engaste clásico.

Valor estimado: $2.5 millones de dólares.

Uno de los anillos más emblemáticos y comentados de la historia de Hollywood.

4. Marc Anthony (2004)

Piedra: Diamante azul (los más caros en el mundo) de Harry Winston de 8,5 quilates (talla radiante) con baguettes laterales.

Valor estimado: $4–6,5 millones

5. Alex Rodriguez (2019)

Piedra: Diamante esmeralda de 15 quilates

Valor estimado: $1.8 millones de dólares.

6. Ben Affleck – Segundo compromiso (2022)

Piedra: Diamante verde natural (su color de la suerte) de 8,5 quilates único, raro y no caro. ¡Carísimo! con diamantes luna llena en los lados, banda de platino.

Valor estimado: $7 millones de dólares.

Además, los documentos del divorcio de 2025 confirmaron que JLo conservará ambos anillos de Affleck: el rosa y el verde, sumando una colección total valorada en más de $17 millones de dólares.

Tiene en su haber algunas de las piedras más grandes, más finas y más famosas del mundo del espectáculo.

Más vale sola con diamantes, que mal acompañada y pidiendo fiado.

Lo que muchos museos le han pedido es que en sus instalaciones haga una exposición de sus anillos de compromiso pero dice que no quiere que se los codicien y aún no ha aceptado.

ENRIQUE PEÑA NIETO Y SU NOVIA LITUANA ¡AMOR EUROPEO CON SABOR A FRIJOLES REFRITOS!

¿ROMANCE DE EXPORTACIÓN?

Enrique Peña Nieto, expresidente de México le pidió a su novia desde 2024, la modelo lituana Simona Sorakaite, que se mudara a Madrid a vivir con él.

VIDA EN MODO “PLAYBOY INTERNACIONAL”

Peña Nieto vive como rey, con puro modelaje de Europa del Este, como si en vez de dejar Los Pinos se hubiera ganado la lotería y aunque se rumoró que está delgado y podría ser un problemita de salud, su hija ya lo desmintió y aseguró: “Mi papá está sanísimo, hace pesas y cada vez está más guapo”.

EN LITUANIA NO CREEN QUE LA NOVIA DEL EX PRESIDENTE SE MUDÓ CON ÉL POR PURO AMOR DESINTERESADO

Parece que en Lituania no creen que Simona dejó su país natal por puro amor desinteresado, la prensa local sugiere:

“Simona no dejó Lituania y se mudó a Madrid por el clima, se mudo para vivir como princesa y ya puede protagonizar "Love is in the Palacio".

POR SHANIK BERMAN

MAAZ