Antonio Lozano fuera del atletismo

Estamos a unos días de que Antonio Lozano deje el cargo de presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA). En una reunión a distancia entre la Federación Internacional (World Athletics), el COM y la Conade quedó claro que lo último que hará será convocar a elecciones para que alguien tome su lugar.

Interesante que la World Athletics le haya pedido al COM y a la Conade que no intervengan, pues el proceso lo realizarán representantes de la WA con los asociados de la FMAA. Por cierto, Israel Benítez no será ungido como él lo esperaba.

Es sano que después de 16 años Lozano deje el cargo y permita que otro (a) asuma la responsabilidad. Durante su gestión el atletismo siguió igual de hundido. Se ganó una medalla olímpica, la plata de la marchista Lupita Sánchez en Río 2016 y ya.

Lo que distinguió la gestión de Lozano es que se convirtió en el primer presidente de una federación que enfrentó un proceso penal. Fue sentenciado culpable por haber desviado 4.8 millones de pesos en los tiempos de Bernardo de la Garza al frente de la Conade.

El delito que cometió fue con la ayuda del entonces subdirector de Calidad para el Deporte, el exvelocista sonorense Alejandro Cárdenas, y del compadre de éste, Jorge Tienda. El esquema fue el mismo de siempre: como federativo Lozano solicitó la compra de material deportivo, médico y suplementos alimenticios y el ejercicio del dinero federal fue comprobado con facturas falsas que, es importantísimo destacar, fueron aceptadas como buenas por el área de Cárdenas.

En la Conade, con Jesús Mena como director, se dieron cuenta de los hechos, pero el expediente fue archivado. Hasta que Alfredo Castillo tomó las riendas del deporte lo desempolvaron y no fue por un acto de justicia o combate a la corrupción, sino porque el policía que venía llegando de Michoacán tuvo un pleitazo con Lozano y le aventó toda la fuerza de la ley.

Inolvidables las escenas de cuando elementos policiacos lo esperaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y se lo llevaron directo al reclusorio. Lozano llevó su proceso en libertad y durante las audiencias fue incapaz de señalar a Cárdenas y a Tienda para que él no fuera el único culpable.

Ahí comenzó la debacle del federativo, mientras que Alejandro Cárdenas desapareció de la escena pública y ha vivido tan campante como si no hubiera sido parte de esta estafa y de otras tantas, como ocurrió con el material para levantamiento de pesas que también le compró a su compadre Tienda, según dijo el propio presidente de la federación, Rosalío Alvarado. Lozano y Cárdenas siguen siendo amigos y cómplices.

POR BEATRIZ PEREYRA

COLABORADORA

Twitter: @beatrizapereyra

MAAZ