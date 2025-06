Los Dodgers de Los Ángeles; ¿batearon o los poncharon?

¿Qué pasó el jueves?, ¿vimos una base por bolas, un home-run, un strike o un error de principiantes? O tal vez, se fue, se fue, se fue la división que existía —para bien— entre gobierno y deporte en los Estados Unidos. Al parecer estamos ante el primer equipo —y Dodgers tenía que ser este debido a sus antecedentes históricos— que decide frenar las aspiraciones y acciones de Trump.

Seamos claros: los intereses de Trump son primero económicos, en segundo término con su deseo de figurar en la política y luego con sus votantes. Así, en ese orden. Otra cosa: en su segundo periodo como titular del ejecutivo federal, Trump ha recibido a todos los equipos deportivos campeones en todo tipo de deportes (basket, base, futbol americano, hockey), incluso al Juventus por haber resultado victorioso en el mundial de clubes que se juega en Estados Unidos.

Es en ese sentido que no se entiende lo que sucedió el jueves por parte de Homeland Security: agentes de ICE, cuerpo que se encarga de detener a migrantes ilegales, se presentaron en el Dodger Stadium, solicitaron permiso para entrar a uno de los varios estacionamientos que existen allí y no se lo concedieron…

¿Será que los Dodgers retomaron parte de su historia y le pusieron un freno a los intereses económicos del anaranjado presidente?

Los Brooklyn Dodgers fue el primer equipo de las grandes ligas en contratar a un jugador negro: Jackie Robinson. Quien también fue héroe en la IIGM, de los primeros en enfrentar juicio por sentarse en un autobús (en ese entonces solo era un derecho para los blancos) y su voz fue clara por la igualdad de los derechos y en contra de la discriminación.

Hoy en los Dodgers hay jugadores blancos, negros, asiáticos y una larga historia de migrantes. Han tenido a grandes jugadores no importando su color (Robinson), su religión (Koufax, judío) o su nacionalidad (Fernando “El Toro” Valenzuela).

Volviendo al asunto, los Dodgers le negaron a la agencia gubernamental la entrada al estadio y de manera posterior al hecho, tanto ICE como los Dodgers, dijeron que la negación había sido solo al estacionamiento. Pero no a cualquier estacionamiento, el más cercano al estadio y no a cualquier parte del estacionamiento.

En años recientes, muchas corporaciones deportivas de los EEUU han dejado de ser voces que exijan frenar la violencia y la discriminación. Se han amoldado a la nueva realidad política de allá, incluyendo recibir a Trump como el único presidente en funciones que ha asistido al Súper Bowl. Se sabe, Trump quiere estar en todo. Pero no solo él, también ocurre al revés. Cuando ganó la presidencia en noviembre, jugadores de la NFL realizaron el pasito de baile de Trump en honor a su victoria.

Eso no quita que Trump está cuestionando y dificultando lo que los Dodgers y muchos equipos representan como es la diversidad, la igualdad y la inclusión; todo lo anterior, por cierto, principios constitucionales de los Estados Unidos. A los equipos deportivos no les importa la nacionalidad, el color o la religión de los jugadores; les interesa que sean los mejores en su deporte y que representen a Estados Unidos. Lo que no quita, que a los dueños de los equipos también les importa que Trump no les lance una petición, como lo hizo con la universidad de Harvard, de que no tengan jugadores extranjeros…

Durante la visita de la Juventus a la Casa Blanca, Trump se puso a hablar de la guerra de Irán-Irak, y tuvo a los jugadores parados detrás de él por más de 20 minutos. Mal, ¡son atletas, no adornos! Su dignidad no debería ser telón de fondo para la oficina oval. Trump es la antítesis de los principios de cualquier deporte. No le interesa la meritocracia, no respeta las reglas ni el juego limpio o el “fair play”, además de que quiere ser árbitro y no sabe ser imparcial. Por si fuera poco, tampoco sabe perder y como ganador no es bueno.

La pregunta más importante es si ganará la parte económica (la principal que observa Trump) o si las organizaciones deportivas en Estados Unidos buscarán ganar dinero, pero siempre anteponiendo los intereses de los deportistas, de quienes acuden a los estadios y de los aficionados en general. Pronto sabremos si lo que sucedió en Los Ángeles fue que batearon las imposiciones de Trump, si poncharon —castigarán económicamente— al equipo de los Dodgers o si estos encabezarán un movimiento que vaya más allá del juego: el respeto y defensa de los derechos humanos.

¡Play ball!

Tres en Raya

El resultado del partido de hace dos días entre los Padres de San Diego y los Dodgers de los Ángeles, fue Padres 5-Dodgers 3. Pero en Los Ángeles, en California, en el resto de Estados Unidos y en la Casa Blanca muchos están convencidos, incluyendo comentaristas y deportistas, que el triunfo debía haber sido de los Dodgers.

¿Qué el movimiento MAGA también ya llegó a los deportes?

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

MAAZ