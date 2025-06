Novela corta e incisiva, al mismo tiempo lapidaria y elíptica, Buena alumna (editorial minúscula, 2016) es el relato de una ansiedad generacional. Su protagonista, joven argentina que prueba suerte en Inglaterra, vive atrapada entre el prestigio de su grado universitario y la precariedad del mundo laboral. Sus padres, probables baby boomers, la criaron en la típica ilusión clasemediera de que “la educación es lo más importante, la educación abre puertas”. Ella, estudiante modelo, crece entregada a la esperanza de hacer méritos, lograr reconocimiento y triunfar en la vida. Pero pasan los años y la esperanza no se cumple.

Aplicada, quisiera encarnar el ideal del esfuerzo recompensado, de la autoexigencia que da frutos. Se esfuerza, se autoexige, pero la recompensa no llega y los pocos frutos que le caen están verdes o podridos. Su problema no es una pueril falta de paciencia, es la conciencia dolorosamente adulta de que algo en el mecanismo del ideal meritocrático no sirve, está descompuesto o quizá no funciona como tendría que funcionar. Lo que acumula no son triunfos sino incertidumbre, rechazos, desilusión. Es una mujer capaz y preparada, pero claramente ni una ni otra cosa bastan para salir de esa suerte de purgatorio existencial en el que se ve arrojada tras terminar sus estudios.

La esperanza poco a poco se le va extinguiendo pero su inteligencia, incandescente, no se apaga: se vuelca en contra suya.

En lugar de narrar un colapso espectacular, la autora, Paula Porroni (Buenos Aires, 1977), cuenta un deterioro gradual mediante la rutina que se desordena, los pensamientos que la obsesionan, la comida que no se come, la madre que la abruma, las amigas que la aturden, los hombres que la maltratan. El mundo interior de la protagonista poco a poco se va agrietando y la lleva a examinar con cruel minuciosidad todos y cada uno de sus defectos; a no desperdicia oportunidad para juzgarse y juzgar a los demás bajo una luz que sólo puede producir monstruos; a volverse insegura y pasivo-agresiva. El resentimiento, ese mecanismo de defensa que evita el dolor pero impide procesar la experiencia que lo provoca, la devora. Y su cuerpo, tan vulnerable como su psique, comienza a coleccionar lesiones que ella se autoinflige con cada vez más frenesí y frecuencia.

Cada párrafo está escrito con una lucidez rabiosa, cada diálogo es un pequeño ajuste de cuentas. Porroni evita tanto la sensiblería como la predictibilidad: ferozmente irónica, cáustica, no busca la redención de su protagonista; lo que ofrece, más bien, es una suerte de autopsia, muy amarga, de una vocación, de una vida, de una época.

Con precisión quirúrgica y sin grandilocuencia, Porroni ha escrito una obra inquietante sobre la dificultad de dejar de ser quienes debíamos ser.

POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR

@carlosbravoreg

