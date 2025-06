El sofisticado racismo de Canadá

Me impactó MI Presidenta: voló toda la noche y aterrizando… directo a la Mañanera del Pueblo. Ella seguía radiante, clara, coherente. Trump hizo visita de doctor y salió volado a tirar paro a Israel porque le Cupola de Fierro, digo…la Cúpula de Hierro que le vendió EU, falló ante ataques iranios. Después, el Trumple hizo una llamadita a la Doctora, donde él le sugería “pasar de rapidín a Washington al regresar Kananaskis, para recuperar la cita”. Hasta crees. Ya que mencionamos el país de América del Norte, en Canadá siguen buscando mano de obra latina en todo tipo de sembradío. Incluso el de cannabis para los lugares donde está regulada. El Dr. Aarón Díaz Mendiburo, investigador del Centro de Investigaciones Sobre América del Norte de la UNAM, nos cuenta: “Allá también buscan esa mano de obra latina con saberes y experiencia. Porque en Canadá ha habido una crisis de mano de obra desde hace décadas y la agricultura no es la excepción. El gobierno canadiense, en 1966, firma un acuerdo de entendimiento con los países de la Mancomunidad Británica para traer, en ese tiempo, solo varones a trabajar en la agricultura de ese país. México se suma en el 1974 a ese programa documentado”, con ciertos derechos. Todo está en papel, pero en la práctica es muy complicado. Una de las situaciones más graves para las y los hombres que participan en este programa, no solo de México sino ya de otros países, son las condiciones de vivienda con el mínimo de seguridad. Hay una hacinamiento y malas condiciones de vivienda. Las condiciones siguen siendo complicadas y precarias para la mayoría de los que participan en el programa”. Al parecer, ahora ya Mujeres se pueden inscribir para ir a trabajar allá al norte, pero aparte de la discriminación, la lógica en aquella épocas era que, al no permitir la entrada de mujeres latinas como “brasaceras”, evitaban que se formara una familia de inmigrantes en Canadá. Así o más racista. Siempre nos han peluseado. Y el Doctor, continúa: “Lo he vivido personalmente, gente amiga mía y mi familia, pero Canadá sigue teniendo una raíz profundamente racista. Justamente en 1990 que yo crucé por primera vez la frontera entre Estados Unidos y Canadá, hice un viaje largo en autobús de aquí a la ciudad de Quebec, conociendo en Toronto a una familia de inmigrantes. Ciudadanos nicaragüenses. Al preguntarles, ¿cómo es que el racismo aquí en Canadá, es más fuerte que en Estados Unidos? Ellos respondían que era más velado. Es, como dicen, por debajo de la mesa.

“Tienen una política de migración más elitista que en Estados Unidos. Quienes quieren y a quienes les dan la ciudadanía. En este sentido, justamente las y los que van a Canadá, desde hace décadas, no tienen la posibilidad de aplicar para una residencia permanente y, posteriormente, a una ciudadanía. Solamente quieren a estas personas para que trabajen y se regresen. Es una visión de alguna manera colonial, racista, elitista y demás”. Finaliza el Doctor.

