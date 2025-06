¿De qué viven los artistas visuales?

Los creadores de obras de arte son seres de carne y hueso, simples mortales. No son dioses, serafines, querubines, duendes o diablos. Sucede que ellos y ellas poseen una sensibilidad diferente, un temperamento que suele parecer extraño, y quienes no lo son llegan a verlos y a señalarlos como seres especiales. Hay un estigma y cierta ficción sobre su quehacer artístico, pero la realidad es que todos hacen las mismas cosas que hacemos los demás: comen, duermen, tienen una familia, amigos, compañeros, amantes y, sobre todo, trabajan igual que el resto de los seres humanos.

Y, en efecto, esta última actividad es la que los diferencia del resto de los mortales, pues su trabajo no es fabricar bujías o cortar el cabello, ser chofer o administrar una empresa, y aunque todas estas otras labores son igualmente dignas, la virtud de los creadores radica en que lo que hacen comunica, y, sobre todo, en cómo transmiten su sentir y sus percepciones a los demás. La esencia de su trabajo emerge y se dirige al mundo de la imaginación y de las emociones; lo que hacen expresa su particular visión de la realidad y del mundo.

Las teorías económicas de valor-trabajo aplican de la misma manera para todos, con la salvedad de que la idea de utilidad en el caso de lo que hacen los artistas se pierde en hipótesis subjetivas, discusiones bizantinas, anatemas y creencias arraigadas como aquella que reza que el arte no tiene precio o no se debe vender.

Pero hay algo sumamente peculiar en este universo, pues cuando hablamos de que quienes se dedican a la música de manera profesional siempre reciben un pago, vasto o pequeño por la interpretación o promoción de una composición, nos parece bien y lo mismo sucede con aquellos protagonistas de las artes escénicas, como los bailarines, escenógrafos, actores, coreógrafos y directores, y no se diga de los escritores, que cobran sea por un artículo o por la publicación de un libro. En la mayoría de los casos todos reciben un pago, y muchos incluso regalías.

?Pero los artistas visuales serios, es decir, los verdaderos creadores y no los aficionados o los diletantes, ya sean pintores, grabadores, escultores o aquellos que hacen collages, instalaciones y arte conceptual, que dedican interminables horas de trabajo para crear sus piezas, deben esperar hasta encontrar un sitio adecuado y profesional para que la obra cierre su ciclo y propósito: ser exhibida, observada, admirada y adquirida.

Pero su exposición no implica necesariamente que las obras entren al mercado del arte, pues hay cientos de espacios, como los museos, que solo promueven su exhibición, y difusión, y aunque esto es bueno, no se contempla el que el creador reciba paga alguna por ello. Hay cientos de artistas visuales con largas trayectorias de lugares en dónde han expuesto, sin que eso signifique que sus obras se vendan o tengan demanda.

Las galerías en nuestro país son una especie de logia cerrada que cuida su privacidad, maneja sus porcentajes y contratos a modo, venden sueños y especulan injustamente a costa del artista. Y entonces uno asiste a una exposición para celebrar las nuevas obras que un pintor ha creado y resulta que, a pesar de tener llenos totales en las inauguraciones, la caja no siempre suena. En México hay un mercado del arte desinteresado, pues son muy pocas las personas que se animan a comprar una obra; los que asisten a estos eventos suelen ser otros pintores, amigos, familia y uno que otro despistado que va más por el coctel que por las obras de arte.

Todo artista serio sabe lo que significa organizar y montar una exposición. Y después de tremendo esfuerzo y de que los invitados que asistieron, admiraron y gozaron gratuita y generosamente de las obras ahí expuestas, el artista queda lleno de satisfacción emocional, pero con los bolsillos vacíos.

¿Por qué las exposiciones son eventos en los que, a pesar de que generaron una inversión importante, la recuperación es lenta, escasa o nula en la mayoría de los casos?, ¿por qué parece que adquirir una obra de arte es solo para unos cuantos?, ¿por qué vamos a las exposiciones solo para ver y socializar, y en raras ocasiones, si no es que nunca, nos atrevemos a comprar algún grabado, un collage, una obra de caballete? ¿Es por su precio?, ¿es por qué preferimos gastar en otras cosas?

¿Por qué entonces no cobramos la entrada para ver una exposición en una galería como hacen algunos museos?, ¿creen que habría que pedir un pago de derechos para observar una exposición? No me parece justo que los artistas visuales dependan exclusivamente de la venta de sus cuadros y de los promotores y galerías para recibir una paga o una regalía por su trabajo.

