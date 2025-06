Apocalypse now

¿Cuáles son los países del mundo que deben tener armas nucleares? Desde mi punto de vista, ninguno. Sin embargo, actualmente existen nueve naciones que cuentan con estos letales recursos armamentísticos: Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte. Estos Estados tienen hoy en sus manos la posibilidad de destruir la civilización tal como la conocemos. Pienso que ninguno de sus mandatarios merece la confianza de tener el destino de la humanidad en sus manos. Ninguna persona debe tener el poderío de poner en riesgo la existencia humana en este muy extraño planeta en el que milagrosamente vivimos.

Afortunadamente, México no tiene armas nucleares y, desde que entró en vigor el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (más conocido como Tratado de Tlatelolco), se comprometió a no fabricarlas y a usar la energía nuclear sólo con fines pacíficos. Algo muy bueno se hizo por nuestro país y por el género humano en aquel lejano 1969 cuando este acuerdo se formalizó. No todo estuvo tan mal en aquellos años. Esta posición mexicana se ha refrendado al paso del tiempo y los gobiernos de nuestro país han signado diversos acuerdos internacionales para no adquirir, producir o desarrollar las temibles bombas nucleares.

Posteriormente, la caída de la URSS y los acuerdos nucleares de las grandes potencias nos hicieron creer que se había alejado la posibilidad de una guerra definitiva. A los que vivimos durante la llamada “Guerra Fría” nos parece que ese miedo a la amenaza atómica está volviendo. La pesadilla regresó.

Hace unos cuantos días, cuando Trump decidió volver a EUA y no continuar participando en el G7 debo confesar que pensé que el momento fatal había llegado. Afortunadamente, me equivoqué, espero seguir haciéndolo. Viendo la clase de gobernantes de los que dependen hoy los equilibrios y la supervivencia de la humanidad, la situación se antoja muy tensa y al borde del abismo.

El Ayatola Jomenei, Netanyahu y Trump -los tres- parecen ser unas de las personas menos confiables de los más de ocho mil millones de habitantes del mundo. Ávidos de poder y dispuestos a destruir a sus pueblos con tal de salirse con la suya. Un autoritario teocrático, un ultraconservador aferrado al poder y un populista que piensa que es el Rey del mundo y que su palabra es la ley. ¿De ellos depende hoy la paz de la tierra? Su presencia no es un buen augurio.

No olvidemos que Donald Trump fue quien abandonó el acuerdo con Irán para limitar su programa nuclear. Sucedió en 2018 durante su primer periodo presidencial. En buena medida esta decisión la tomó para demeritar el trabajo de Obama y poder llenarse la boca diciendo que había sido un acuerdo “mal negociado y un decadente compromiso” de EUA con el país de los persas. Hoy, Trump conmina al autócrata Ayatola a rendirse sin condiciones y si no lo hace desatará toda la furia del habitante de la Casa Blanca.

Netanyahu, por su parte, después de las masacres de Gaza, ha perdido apoyos y muchas fuerzas políticas internas exigen su renuncia. En el caso de Trump los cinco millones de ciudadanos en las marchas NO KINGS supongo que refuerzan su idea de que una guerra le concitaría enorme popularidad y hasta crecimiento económico, cosas que tanto necesita para las elecciones del 2026.

En resumen, estamos en manos de tres jinetes del apocalipsis. El cuarto se me hace que del susto ya no cabalgó.

POR TERE VALE

COLABORADORA

@TEREVALEMX

PAL