La galería de los silencios

Había una vez una mujer que caminaba por la política con la fuerza de un trueno y la estética de una tormenta contenida. Vestía de gala para asistir a la calle, y alzó la voz más fuerte que muchos hombres del poder. Decía que venía de abajo, que nada le fue regalado, pero lo cierto es que supo entender el lenguaje de las estructuras desde temprano: cómo moverse entre códigos, influencias y contratos.

Durante su paso por el gobierno, se hizo famosa no tanto por los resultados de su gestión, sino por sus desplantes, sus operativos de madrugada, sus cámaras encendidas y su insistente narrativa de pulcritud. Era el rostro de la fuerza en la forma, pero el silencio en el fondo. Mientras tanto, en lo administrativo, se tejía otra historia: una red de empresas constituida en discreto sigilo, muchas de ellas al amparo de prestanombres o familiares cercanos.

Cuando dejó el cargo público, no lo hizo con discreción. Al contrario, volvió a escena reinventada, ya no como política, sino como empresaria. La sorpresa fue mayúscula cuando, entre las nuevas sociedades constituidas, apareció una: una galería de arte. Moderna, sofisticada, decorada con la sobriedad que solo el dinero sin origen puede pagar. En el discurso, un proyecto cultural. En la práctica, una caja de Pandora con fachada de pintura abstracta.

Quienes conocen el circuito de combate al lavado de dinero saben que el arte es una de las formas más eficaces para blanquear activos ilícitos. Las obras no tienen un valor objetivo fijo, pueden venderse por millones sin que nadie cuestione su cotización, y los compradores —muchas veces anónimos— no están obligados a revelar sus vínculos reales. Es el escenario perfecto para desaparecer dinero sucio y hacerlo reaparecer como inversión estética.

Así, de servidora pública a galerista sin trayectoria previa, la protagonista de esta historia repite un patrón bien conocido en América Latina: el de funcionarios que cruzan sin pudor de la política a los negocios, sin que nadie pregunte de dónde salió el capital inicial, cómo se construyeron sus redes de proveedores, o quién está detrás de las adquisiciones. El dinero cambia de forma, pero no de olor.

Es curioso cómo en nuestro país se exige declaración patrimonial, pero no declaración ética, ni declaración de congruencia. La ley puede decir que todo está en orden, pero los vacíos del sistema permiten que el arte, que debería ser refugio de la belleza, se convierta en herramienta para la impunidad.

El problema no es que los exfuncionarios emprendan. El problema es cuando sus negocios florecen al margen de la transparencia, sin lógica económica aparente, pero con una protección política inexplicable. En estos casos, el lienzo no oculta arte: oculta cuentas, silencios y complicidades.

Y es que la impunidad es lo que verdaderamente nos hace preguntarnos: ¿por qué no ha sido sancionada, si la discrepancia entre su patrimonio y sus ingresos es evidente? Me atrevo a sugerir una hipótesis: hace unas semanas, desapareció del escenario público en medio de una supuesta investigación proveniente de Estados Unidos. Y apenas unos días después, reapareció, pero no para aclarar, sino para golpear políticamente. No sería descabellado pensar que, en el camino, pactó con quienes en su momento la llevaron ante un juez, y que ese pacto —como tantos otros en la política mexicana— hoy se traduce en impunidad.

Dicen que toda galería tiene una historia. Esta, al parecer, tiene más que cuadros: tiene un expediente esperando abrirse.

Pronóstico: Lo ocurrido en el Multiforo Alicia no fue un hecho aislado ni un exceso espontáneo del poder: fue un mensaje, una provocación cuidadosamente dirigida para calentar el terreno en una de las alcaldías más disputadas por el partido en el poder. La Cuauhtémoc no es cualquier demarcación; es símbolo, es vitrina, es territorio estratégico.

Y en ese tablero, la actual alcaldesa ha resultado una pieza incómoda. Su gestión ha sido efectiva, su narrativa ha calado, y su presencia —al amparo de un ejercicio transparente y cercano a la ciudadanía— ha comenzado a incomodar a más de uno en las alturas del poder. Porque en este país, hacer bien las cosas no siempre genera aplausos... a veces genera enemigos.

POR ADRIÁN ARELLANO REGINO

ABOGADO PENALISTA

SOCIO EN VEGA MAC GREGOR ARELLANO S.C.

