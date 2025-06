Giovanni Falcone y la lucha de Italia contra las mafias

Giovanni Falcone es una figura legendaria en Italia. Un ícono. Un santo laico. Su fotografía, y la de su amigo y colaborador Paolo Borsallino, aparecen en las oficinas de las fiscalías de todo el país. Nació en Palermo, Sicilia, en 1939. Jurista y fiscal antimafia dedicó su vida a luchar contra la Cosa Nostra, la temible organización criminal asentada en Sicilia. Junto con su esposa, murió asesinado por orden del jefe de la mafia de aquella época, Salvatore “Totó” Riina, el 23 de mayo de 1992, hace treintaitrés años. Para eliminarlo, “el capo de todos los capos” mandó dinamitar un puente en la carretera que lleva del aeropuerto local a la ciudad de Palermo, que hizo estallar cuando Falcone, su esposa, y tres guardaespaldas, lo atravesaban. Todos murieron.

La desaparición de Falcone, y de Borsallino unos meses después, también asesinado por la mafia, marcó un parteaguas en la historia de Italia. Don Giovanni había encabezado una cruzada sin precedente contra la mafia siciliana, debilitándola significativamente. Fue el cerebro del llamado “maxiproceso”, por medio del cual la justicia procesó a más de cuatrocientos cincuenta mafiosos, incluyendo a los principales líderes de aquella época. La mayoría fueron declarados culpables, y encarcelados durante años o décadas. Riina fue detenido en enero de 1993. Sentenciado a cadena perpetua, nunca mostró arrepentimiento. Murió en prisión en 2017.

Falcone innovó las estrategias y métodos de investigación. Se centró en las operaciones de la mafia como organización, y no sólo en los delitos individuales de sus miembros. Logró la colaboración de algunos de ellos como testigos protegidos (pentiti), se concentró en el lavado de dinero (“sigue la pista del dinero”, solía decir). Sobre todo, demostró que, con una estrategia integral bien armada, con perseverancia y convicción, el Estado podía luchar exitosamente contra las organizaciones criminales.

Su muerte desató una ola de indignación en toda Italia. A partir de ese momento, el Estado y la sociedad se unieron para luchar contra todas las organizaciones criminales. Tres décadas después de su desaparición, son innegables los triunfos de Italia para controlar y desmantelar a las mafias. No han desaparecido del todo, en particular la N´drangheta calabresa, pero su influencia está muy disminuida. El Estado impidió su fortalecimiento.

Tuve la suerte de conocer a Falcone en Viena, en 1990. La ONU había decidido formar un grupo de diez expertos gubernamentales para analizar “las consecuencias económicas y sociales del narcotráfico”, con el mandato de hacer propuestas de colaboración internacional para enfrentarlo. Falcone hizo varias, centradas en su estrategia de “sigue el dinero”. Me tocó ser su vecino de asiento. Recuerdo que se veía muy relajado, incluso alegre. Un día me dijo: “Miguel, para mí estos días son de descanso, son vacaciones. En la noche me voy a la Ópera y a cenar con mi esposa”. Era un lujo que, por las extremas medidas de seguridad a las que estaba sometido, no podía darse en Palermo, o en Roma.

Italia ha combatido con eficacia al crimen organizado. No lo ha vencido por completo, pero lo tiene controlado. Sus logros se basan en estructuras estatales sólidas. Cuenta con cuerpos policiales altamente profesionalizados, que no están sujetos a vaivenes políticos y cambios de gobierno, como la Policía de Finanzas, encargada de combatir el lavado de dinero. Pero, sobre todo, cuenta con el Cuerpo de Carabineros, una policía militarizada, que depende del Ministerio de Defensa para su estructura interna y organización. Los Carabineros son el mejor ejemplo que podría seguir la Guardia Nacional de nuestro país.

En Italia, la estrategia nacional contra las organizaciones criminales está centralizada en dos dependencias clave, que coordinan las labores de inteligencia, investigación, acusación, proceso penal y cooperación institucional. La Dirección de Investigaciones Antimafia, que depende del Ministerio del Interior, coordina y realiza las investigaciones. La Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo, que dirige la estrategia penal, depende de la Fiscalía General de la República. Fue creada en 1992, tras el asesinato de Falcone, quien había propuesto su creación. Ambas dependencias colaboran estrechamente, pero con funciones separadas. Una hace las investigaciones, la otra dirige los procesos penales.

Pero lo más importante es que, después de los asesinatos de Falcone y Borsallino, el Estado italiano declaró una emergencia nacional y una prioridad la lucha contra las mafias. Toda la sociedad, incluyendo al sector privado y el sector financiero, se unieron en esta cruzada. Con perseverancia, esa prioridad se ha mantenido a lo largo del tiempo.

Una buena noticia. México e Italia están profundizando su colaboración en materia de seguridad y justicia. Hace unos días, visitó nuestro país el viceprimer ministro y canciller italiano, Antonio Tajani. Se reunió con el canciller Juan Ramón De la Fuente, pero también con la secretaria de Gobernación y el secretario de Seguridad. Es un diálogo muy importante. México puede beneficiarse mucho de la experiencia italiana contra las organizaciones criminales.

Hoy, 2 de junio, Italia celebra su día nacional. ¡Felicidades a todas y todos mis amigos italianos!

POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS

DIPLOMÁTICO DE CARRERA Y PROFESOR EN EL TEC DE MONTERREY

