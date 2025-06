Edgar Montes: alcalde de la omisión

El incendio que ocasionó la muerte de doce personas en el anexo “Volver a Vivir 24 horas A.C.”, en San José Iturbide, Guanajuato, destapa -otra vez- la ausencia de poder y autoridad en ese municipio. Las llamas no sólo consumieron un edificio; exhibieron que estos supuestos espacios para rehabilitación funcionan con candados, sin supervisión real y con la complacencia de las autoridades.

Desde que llegó al gobierno municipal Edgar Manuel Montes de la Vega, ha estado más ocupado en protagonizar escándalos políticos, subir su salario por encima de lo establecido y pelearse con los regidores que no le siguen el juego, que en ejercer su función de autoridad.

Montes de la Vega es un apellido que gobierna Iturbide desde hace décadas: Edgar hoy, su hermano Arnulfo, hace años. Y como buen cacicazgo, todo gira en torno a ellos, incluso lo que se permite y lo que “no se ve”.

La operación de ese anexo -y de muchos otros que podrían estar igual o peor- ocurre con total permisividad. Si Protección Civil municipal no inspeccionó, si Desarrollo Urbano no clausuró, si nadie exigió estándares mínimos, es porque desde la oficina principal del municipio no se ordena hacerlo.

O peor aún, porque se prefiere dejar operar a centros en condiciones deplorables a costa de la vida.

El gobierno de Montes estuvo ausente, y no por accidente, sino por omisión. Lo que ocurrió en San José Iturbide no fue mala suerte: fue negligencia institucional.

NI GRACIOSO NI CERCANO: CHANO DÍAZ, MACHISTA

En pleno siglo XXI, todavía hay políticos que creen que hacer chistes sobre madres solteras desde un micrófono oficial es una forma de empatizar. José Feliciano “Chano” Díaz, alcalde de Sabinas, Coahuila, soltó sin pudor: “Dejado como yo, soltero… para las madres solteras”. Un comentario que, lejos de acercarlo a la gente, evidenció su machismo y su poca responsabilidad del cargo que ocupa.

El problema no es solo la frase, sino lo que implica: reducir a las madres solteras a una especie de colectivo disponible, hablar de ellas desde el deseo. A ningún padre soltero se le habla así. A ellos se les celebra la “valentía”, el esfuerzo y la bondad; a ellas, se les sexualiza.

¿Se imagina alguien a una alcaldesa diciendo en público que “le gustan los padres solteros”? La crítica sería inmediata. Pero cuando lo dice un hombre con poder, se disfraza de cercanía o “espontaneidad”. Y ahí está el problema: lo que para las mujeres es cuestionado con rigor, a otros se les aplaude como si fuera gracia.

No, Chano. No es gracioso. No es simpático. Y tampoco es menor. Gobernar implica entender los límites del discurso y el peso de las palabras. Si de verdad quiere ayudar a las madres solteras, empiece por dejar de verlas como conquista y mírelas como ciudadanas.

