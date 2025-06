¿Debe Claudia Sheinbaum ir al G-7?

La respuesta es, a primera vista, afirmativa. ¿Quién no iría a la cumbre de jefes de Estado y de gobierno compuesta por siete de las economías más avanzadas del mundo, invitado por el primer ministro canadiense, Mark Carney? No obstante, para México y su Presidenta, la participación en la reunión de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Japón y la Unión Europea, que se celebrará en Kananaskis entre el 15 y el 17 de junio, representa una disyuntiva de difícil solución.

Asistir a esta cita podría abrirle a Claudia Sheinbaum una serie de oportunidades diplomáticas que difícilmente volverán a coincidir en un mismo espacio. En primer lugar, representaría una ocasión para reunirse con Donald Trump en un terreno multilateral y más fácil de manejar que la Casa Blanca, donde varios jefes de Estado fueron expuestos a duras conversaciones y humillaciones. En lugar de una visita bilateral cargada de riesgos, una conversación informal en los márgenes del G-7 sería políticamente más segura.

Además, la presencia en Canadá podría servir para reactivar la relación con Ottawa, afectada por un distanciamiento durante el sexenio anterior. No menos importante sería el contacto con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en un momento en el que la modernización del Acuerdo Global sigue estancada por falta de decisión política de México. Se podrían reafirmar también los vínculos con el Reino Unido; queda pendiente la ratificación de la participación británica en el acuerdo transpacífico (TPP) y la negociación del tratado de libre comercio bilateral.

Pero no todo es ganancia, y hay razones para la cautela. Participar en la cumbre incomodaría al ala radical de Morena. El G-7, que en Canadá celebrará su 50 aniversario, ha sido históricamente identificado con el neoliberalismo y duramente criticado por la izquierda y los antiglobalistas. Pero lo más importante es que la aceptación de la invitación significaría darle respaldo al primer ministro de Canadá, quien mantiene una relación tensa con el presidente de EUA. La respuesta de Carney a la política de Trump consistió no sólo en rechazar categóricamente la idea de “Canadá como el estado 51”, sino también en imponer aranceles después de las tarifas de Trump. Si la presidenta aparece en escena respaldando a Carney frente a Trump, esto podría generar fricciones con Washington. Y si algo ha quedado claro en los últimos meses es que México ha preferido no irritar a su vecino, incluso sacrificando otras relaciones, como lo demuestra la modernización del Acuerdo Global.

Se puede cuestionar la estrategia que ha escogido México, pero de momento queda bastante claro que la decisión de ir o no al G-7 dependerá de EUA. Si Trump da indicios de querer reunirse con Sheinbaum en Canadá, la presidenta asistirá. Pero si esa señal no llega, lo más probable es que decline la invitación para no arriesgar su relación con el actor que más importa en la ecuación de México en estos momentos.

POR BEATA WOJNA

PROFESORA DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL TEC DE MONTERREY

@BEATAWOJNA

