Comenzamos la historia del nuevo Poder Judicial

La democracia y la justicia se fortalecen solamente con el ejercicio pleno de los derechos. Además de todas las campañas que desde la derecha se han impulsado con la creación de hashtags de odio hacia nuestra presidenta, hacia el expresidente López Obrador y hacia la construcción del segundo piso de la cuarta transformación, hace unos días, se lanzó una campaña invitando a no votar en el primer gran ejercicio de apertura y pluralidad democrática por la transformación judicial.

Los mismos personajes que antes llamaban a fortalecer al INE, los que antes se vistieron de rosa y convocaban a la gente -casi en un llanto-, a salir a “defender la democracia”, son los que ayer la querían muerta: la derecha y los conservadores.

La democracia es tu derecho a elegir, es acudir y decidir, la democracia participativa es la posibilidad de que tú decidas quién te representa en todo poder público, y como dicta uno de los más profundos artículos constitucionales que tenemos, el artículo 39: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

En septiembre del año pasado, una mayoría calificada de representantes populares, diputados y senadores, es decir, la representación mayoritaria del pueblo manifestada por las dos terceras partes de sus diputados y sus senadores, más las mayorías de los congresos locales. Esto se conoce como el poder reformador consignado en el artículo 135 de la Constitución, más lo que dicta el 39 constitucional, es decir, el poder reformador, nos fue otorgado por la gente cuando actuamos en consecuencia de lo que se dijo y se propuso en la campaña del 2024.

En el artículo 135 se establece, en forma resumida, un procedimiento para las modificaciones o adiciones a la Constitución, en el que además de la aprobación del Congreso de la Unión se debe contar con la aprobación de la mayoría absoluta (la mitad más uno) de los congresos de los Estados de la República, y así sucedió en la aprobación de la reforma constitucional, ningún procedimiento se violó, todo se realizó conforme a los preceptos constitucionales.

Así pues, luego de la aprobación de la reforma, se realizaron las modificaciones legales pertinentes para poder darle cauce y sustento institucional al procedimiento, y entonces ya el INE y los OPLES estaban facultados para llevar a cabo la elección judicial.

No hubo vacío legal, no hay vacío jurídico y los conservadores y la derecha no tienen justificación para haber llamado a no votar. Ellos lo transformaron todo en simple politiquería.

Tanto así que hasta invitaban a no votar conductores de programas de broza chusca y de chimes artísticos al amparo de magnates evasores de impuestos y de un grupúsculo de una oligarquía de académicos orgánicos que se dicen tener todo el poder intelectual pero cero vergüenza, quienes -por cierto-, son y han sido parte de la mafia que el pueblo aplastó en 2018 y en 2024.

Aun con eso, el día de ayer, el movimiento social dio paso a una nueva forma de expresión política, a una nueva manera de elegir, a un movimiento legitimador del Poder Judicial. Sí, es probable que fue algo difícil, pero ninguna elección moderna en México y Latinoamérica nació como la vemos hoy, todas han tenido sus mejoras y son perfectibles.

Digan lo que digan, es un logro y un triunfo democrático que la gente acudiera ayer a las urnas para la elección judicial. Con esto, las libertades en México avanzan y si hubiera algo que corregir sobre el proceso mismo, tengan la seguridad que lo haremos. Hoy es el primer día de una nueva y gran historia.

POR SAÚL MONREAL

SENADOR DE LA REPÚBLICA

@SAUL_MONREALA

MAAZ