Ni Irán es México, ni México está bien

No era necesaria la burla. Digo, todos sabemos que el ejército mexicano es muy bueno para atender a la población en tragedias derivadas de eventos naturales. No mucho más que eso. Como cuando, en septiembre de 2005, después de la destrucción del huracán Katrina, los militares estuvieron presentes en New Orleans para ayudar en las labores de rescate y de reparto de alimentos. No fue la primera vez que tropas mexicanas ingresaron a territorio estadounidense, pero sí la primera vez que fue con fines humanitarios. Antes ingresó Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa.

No estoy diciendo que esto sea bueno o malo. Tan solo que a través de los años (no es solo con la 4t), el ejército mexicano NO está pertrechado balísticamente hablando para enfrentar a ningún ejército extranjero; sí para brindar atención humanitaria en cualquier lugar del mundo.

El poder de fuego con el que cuenta el Ejército mexicano poco o nada tiene que ver con el del ejército estadounidense. Vamos, ni siquiera con el de Irán (tenga o no armas nucleares). Pero las limitaciones de nuestras Fuerzas Armadas no quitan que Trump, a través de su hijo Erik Trump, quiso minimizar a Irán comparándolo con México. Fue eso; solo eso. No es necesario que la presidenta Sheinbaum se envuelva patrióticamente en la bandera. Creo que ella lo entendió.

Pero, ¡momento! El contraataque de Irán a Israel no es juego de niños. Ni siquiera si NO se involucran los Estados Unidos…

Así que más allá de la frase dicha por el joven Trump, estamos ante uno de los momentos más álgidos del presente siglo. La guerra Israel-Irán puede convertirse en una crisis mundial, claro que sí. Y no porque sea yo alarmista, sino porque las circunstancias así lo indican con objetividad. Trump (Donald) debe decidir pronto lo que hará y cuáles (o quiénes) son las personas en las que puede confiar. Eso en sí mismo ya es una situación muy compleja.

¿Por qué la comparación de Irán con México que hace entonces la familia Trump? Es la narrativa que esperan los adictos a Fox News y porque México es el único país que “medio entienden” o creen conocer. También porque Trump, y ahora su hijo, mandan un mensaje no al ejército o gobierno mexicanos, sino al crimen organizado a quienes ellos ya catalogan como terroristas.

Lo que nos regresa a Irán… Trump dijo que no está buscando un “cese al fuego” entre Israel e Irán, sino un “verdadero final” del conflicto; y que Irán “renuncie por completo” a su programa nuclear. Esta nación, por su parte, contestó ya que, si Estados Unidos se une al conflicto, esto será una guerra generalizada, globalizada (¿en serio?… tono irónico) y que se atengan a las consecuencias.

Hasta ahora, los ataques de misiles de Irán sobre Israel han carecido de la fuerza que se presumía tendrían. Su amenaza de que ese bombardeo “se recordará por siglos”, afortunadamente solo se concretó en 35 misiles, de los cuales solo tres alcanzaron territorio israelí. Pero ello no es sinónimo de que no sean capaces de volar los gaseoductos que alimentan de combustible a toda Europa. De hecho, el líder iraní Ali Khamenei ya anunció que pondrán minas en el estrecho de Ormuz por donde pasa el 30% del petróleo mundial. Además de señalar que Irán está ofendido con Rusia porque en su llamada con Putin, el ruso le advirtió que su régimen se encuentra en peligro y que no piensan apoyar a su otrora aliado…

Nadie desea que Irán tenga armas nucleares, ni siquiera Rusia. Conocen del peligro que significa que los fanáticos cuenten con ese tipo de armamento. El silencio de los países de la región y del gigante asiático levantan más dudas que esperanzas. Silencio opacado por el llamado del líder de Al Qaeda, Sa´ad Bin Atef Al-Awlaki, quien conminó a los musulmanes que se encuentran en los EE UU a librar una nueva yihad o “guerra santa” en suelo estadounidense, invitándoles a asesinar a Donald Trump, al vicepresidente JD Vance y a Elon Musk.

Nadie quiere que maten a Trump, pero lo que es preocupante es el poder nuclear que pudiera tener Irán. No se sabe la cuantía o lo adelantado que se encuentran en desarrollar armamento nuclear y mismo sabiendo que dentro de ese régimen los ayatolas son fanáticos, en el momento en que Estados Unidos se involucre, o que el ayatola Khamenei decida, el conflicto puede escalar.

Por supuesto, en el ínterin, Rusia aprovecha para bombardear Ucrania, China para suavizar a Trump y Corea del Norte para reiterar sus ataques inservibles a Japón.

De pronóstico reservado. ¿La presión de Trump hará de esto una guerra mundial o ayudará a desaparecer el régimen de los ayatolas en Irán, aumentando la tensión en el Medio Oriente?

Tres en Raya

Israel denunció que el régimen de Irán utiliza a Venezuela como su base de operaciones en América Latina. A los políticos de la 4t que apoyan el régimen de Maduro les digo ¡cuidado! Es una nueva razón para quitarles la visa.

Sí, ni Irán es México, ni México está bien. En cinco días de guerra entre Irán e Israel ya hay 254 muertos (230 Irán-24 Israel). En México, entre el 12 y el 16 junio se registraron 294 asesinatos.

El huracán Eric está a punto de tocar la costa de México; este “Eric" sí será un dolor real para México. ¿Estamos preparados para enfrentarlo? Seamos realistas, ¿cuál "Eric" le hará más daño a México? El huracán o Trump junior. Yo digo que el primero y que no hay necesidad de polemizar sobre lo que dijo el segundo.

