El fiasco del G7

La pasada reunión del Grupo de los 7 (G7), conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Japón, que prometía constituirse en un encuentro de puntos de vista sobre los dos temas candentes que afectan hoy a la comunidad internacional –Ucrania y la guerra entre Israel e Irán– terminó en un fiasco al ser abandonado por Donald Trump, alegando urgencias más apremiantes que lo obligaban a regresar a la Casa Blanca.

Creado en 1973, el bloque reunió a la “familia occidental” para discutir, anualmente, los temas financieros, económicos y políticos más apremiantes del acontecer mundial. En 1998 se incorporó a Rusia, en un intento de Boris Yeltsin, entonces presidente de ese país, y de la comunidad occidental, para convertirlo en un socio estratégico del orden emergente de la post-Guerra Fría. Empero, en 2014 Rusia quedó expulsada del bloque a raíz de la anexión de Crimea por parte de Putin.

Durante el único día que Trump estuvo en el encuentro, en la provincia de Alberta, aprovechó para entrevistarse con sus homólogos del Reino Unido y Canadá, y para reprochar, en su estilo ya muy distintivo, la salida de Rusia del bloque y las diferencias manifestadas por países de la Unión Europea (la presidenta de la Comisión Europea también forma parte del bloque), sobre todo Francia, en la manera de encarar los dos frentes de guerra que amenazan con desestabilizar al mundo. En efecto,

Emmanuel Macron inició su viaje a Canadá haciendo una visita a Nuuk, la capital de Groenlandia, para recordar a propios y extraños que la isla codiciada por Trump aún pertenece a Dinamarca y, por tanto, no es parte de Norteamérica. Durante el G7 subrayó la urgencia de un cese al fuego, tanto en Ucrania –cuyo presidente, Volodímir Zelenski, también fue invitado– como en el Medio Oriente, con objeto de obligar a Teherán a respetar el acuerdo de supervisión nuclear pactado con su país, Alemania, China, Estados Unidos (del que Trump se salió en 2018), Inglaterra y Rusia en 2015.

Durante el segundo día del evento, Trump había agendado un encuentro con la Comisionada de la Unión Europea, Úrsula Von der Leyen, donde se discutiría el contencioso comercial que divide a la familia transatlántica, además de sendas reuniones con Zelenski y Claudia Sheinbaum, quien aceptó la invitación del primer ministro Mark Carney, anfitrión de la cumbre, para asistir al evento.

Dichas reuniones se cancelaron, cuando al final del primer día de sesiones Trump anunció su regreso a Washington, no sin denostar contra Macron, a quien acusó de no entender lo que estaba en juego en la coyuntura actual, para después arremeter contra todo el foro, del que no se podían obtener resoluciones de importancia sin haber incluido a Rusia y, eventualmente a China.

Semejante desprecio de Trump al G-7 confirma una vez más su fobia a las coaliciones mini y plurilaterales, pues en su estilo transaccional, considera que obtiene mejores concesiones si negocia por separado con cada país, independientemente de que los considere rivales, enemigos o aliados. Su irritación con Macron obedeció a que el Presidente galo fungía como interlocutor de una buena parte de los países de la Unión Europea respecto a las dos guerras que desestabilizan Eurasia.

Su encuentro con Von der Leyen hubiera sido escuchar el reclamo conjunto de la Unión Europea en materia comercial. La reunión con Sheinbaum se programó junto con Mark Carney, lo que la hubiera convertido en un encuentro trilateral, y las peticiones de Zelenski contaban con el apoyo de los europeos.

Una vez en Washington, Trump subrayó que la salida a la crisis en el Medio Oriente estaba entre Estados Unidos e Israel, sin aclarar si los bombardeos seguirían hasta destruir las instalaciones nucleares de Irán, o precipitar la caída de su gobierno. Mientras tanto, la guerra en Ucrania pasó a segundo plano.

POR ISIDRO MORALES

Catedrático BUAP

Isidro.morales@correo.buap.mx

MAAZ