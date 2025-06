Arde Nuevo León, cambios, descontrol y maquinaria naranja

Samuel García promete un cierre espectacular de su gobierno en el que despacharán sus amigos de parranda, extorsionadores de cuello blanco, personajes de dudosa reputación y una sociedad cansada de los inventos del Rey Midas de Nuevo León.

Todo comenzó la semana pasada cuando se filtró una lista de posibles cambios en el gabinete, en donde sus “compas” Miguel Flores, Daniel Acosta y Federico Rojas quedarán en posiciones privilegiadas para someter al sector empresarial más poderoso del país y llevarse lo más que puedan antes de concluir su mandato.

Y es que la reconfiguración del gabinete parece algo más que simplemente ajustes administrativos. Más bien suena a que es un movimiento profundamente político, con miras puestas claramente en el 2027.

Cámaras empresariales como la Caintra que preside Jorge Santos Reyna; Coparmex de Juan José Sierra Álvarez; Canaco que lleva Jaime Herrera Casso y empresas afiliadas a la CMIC solicitarán una reunión para expresar su desacuerdo con lo que consideran una peligrosa "politización" del gobierno estatal. En su visión, no se trata de reestructurar para mejorar la eficiencia, sino para cuidarle las espaldas a Samuel García.

Esto no sería tan alarmante si no fuera porque a quienes correría del gabinete son políticos eficientes y de impecable trayectoria. Como la salida de Javier Navarro, pues como secretario de Gobierno trabajó con todos los sectores productivos y contribuyó a mejorar la calidad de vida de la población, además de ser un interlocutor confiable y eficiente. Su reemplazo por “Mike” Flores, un operador político con más logros electorales que administrativos, representa un viraje que puede desestabilizar tanto el diálogo institucional como la certidumbre económica.

A eso se suma el hecho de que Federico Rojas, a quien se le atribuye un papel clave en la operación electoral de 2024 y en la pasada elección judicial, ahora coordinará el Gabinete de Riqueza Sostenible. La lógica empresarial es simple, si las Secretarías estratégicas como Economía, Trabajo y Participación Ciudadana quedan en manos de perfiles sin preparación técnica adecuada, el impacto se reflejará pronto en inversión, empleo y desarrollo.

No sorprende entonces que, desde el sector que históricamente sostiene al estado, adviertan que no es momento de generar más incertidumbre. Como bien apuntan, ya hay suficiente volatilidad por factores externos, desde la política migratoria y arancelaria de Donald Trump hasta el incierto escenario que plantea la reforma judicial nacional, como para que el propio gobierno estatal sume más ruido al tablero local.

Lo que está en juego no es solo la gobernabilidad de los próximos dos años, sino la credibilidad del estado como destino de inversión. Y ante ello, una pregunta flota con fuerza en el aire: ¿está Samuel García pensando en Nuevo León... o en su propio futuro político?

Hack4Her: talento joven para retos reales

La alianza entre Arca Continental y el Tecnológico de Monterrey en el hackathon Hack4Her demuestra que la innovación no solo nace en laboratorios corporativos, sino también en las aulas universitarias. Reunir a 300 estudiantes de todo el país para resolver desafíos reales de negocio y tecnología no es solo una experiencia formativa: es una inversión directa en el futuro del país. Al trabajar con casos concretos del Digital Nest de Arca Continental -desde inteligencia artificial hasta accesibilidad digital- los jóvenes participantes no imaginaron soluciones, las construyeron. Lo más valioso de esta iniciativa es que rompe barreras tradicionales, como acercar el mundo académico al empresarial y promueve la inclusión con acciones tangibles, como la Reunión Nacional de Women in STEM. Hack4Her no es solo un evento de innovación, es una apuesta por el talento local para fomentar la diversidad y desarrollar soluciones sostenibles con impacto real. Ojalá más empresas sigan ese camino.

FINABIEN bajo la lupa

Una denuncia anónima sacude los cimientos de la Financiera para el Bienestar (FINABIEN), que lleva Rocío Mejía Flores, al señalar a varios funcionarios por presunta corrupción en el proceso de la licitación LA-06-KCZ-006KCZ002-N-14-2025, para arrendar equipo informático hasta 2028. El contrato, asignado por más de 114 millones de pesos a un consorcio encabezado por Concepto Libre Mexicano, habría sido manipulado por el Gerente de Centros de Cómputo, Gilberto Zendejas, y su subdirector Juan Herrada, según el documento dirigido a altos mandos. Aunque la oferta ganadora superó en casi 30 millones a la más baja, fue favorecida pese a advertencias internas. Las acusaciones también incluyen abuso de poder, violencia laboral y conflictos de interés, con supuestas evidencias en contra de otros directivos involucrados. La denuncia advierte que, de no haber acción interna, los implicados podrían ser exhibidos ante instancias externas.

Un INE exitoso

No podemos negar que las pasadas elecciones judiciales fueron un éxito en lo que corresponde al Instituto Nacional Electoral que preside Guadalupe Taddei. Se enfrentaron a la elección más grande de la institución con un conteo total de 458 millones de votos, gran cifra en comparación con las pasadas elecciones presidenciales, en donde se contabilizaron 168 millones. Otro logro para el instituto es la página de “Conoceles”, donde igualmente rompieron récord con 25 millones de visitas, cuando su mayor número había sido de 2.4 millones. Esta página, era la encargada de mostrar los perfiles, la forma correcta de votar, así como la ubicación de las casillas; sin duda la cifra refleja un interés ciudadano por emitir su voto, pero sobre todo, el INE otorgó la información necesaria y confiable para la ciudadanía, ante una forma de votar completamente desconocida para los mexicanos.

El INE actualmente se enfrenta a una división interesante y oportuna para trabajarla de frente. Son cinco consejeros los que buscaban no validar la elección pasada, el mensaje podría ser divisor, pero bajo el mando de Taddei, se perciben aires de conciliación, donde las diferencias no pueden ser de carácter político.

Mas verdes y más capacidad

Hutchison Ports TIMSA, bajo el mando de Manuel García Gordillo, destinó 80 millones de pesos a la adquisición de dos grúas eléctricas de patio tipo RTG para su terminal en Manzanillo. Esta inversión busca elevar la eficiencia operativa al tiempo que fortalece el compromiso ambiental de la compañía. El directivo subrayó que estos equipos de la marca ZPMC, provenientes de China, se suman a las grúas móviles eléctricas adquiridas en abril con una inversión de 300 millones de pesos, y forman parte de la estrategia NET Zero que busca eliminar completamente las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050. Además, García Gordillo explicó que TIMSA avanza en el desarrollo de un nuevo patio externo de siete hectáreas, que permitirá ampliar su capacidad en 60 mil TEUs en una primera fase, con miras a alcanzar los 150 mil TEUs adicionales en 2026.

