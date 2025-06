Es el momento de la propaganda. Esparcir nuestro mensaje para convencer. Nuestros triunfos, nuestras conquistas. Que todos sepan que nuestro modo de vida, modelo económico, tipo de pensamiento, es el mejor.

Son tiempos ruidosos, de estridencia. ¿Quién dirá la verdad? Es un enigma para los ciudadanos descifrar quiénes de los actores políticos mundiales, que deciden ir a la guerra, son los villanos de la historia (tal vez todos lo sean).

Una de las estrategias utilizadas en la segunda guerra mundial para sacudir las emociones del enemigo era arrojar postales de navidad desde un avión. Las tarjetas tenían una leyenda sencilla: tu familia te espera, sólo cruza unos metros y ríndete.

La comunicación política del siglo XXI utiliza técnicas modernas y ha incorporado la tecnología y los estudios de opinión pública para lanzar tiros de precisión. Ejemplos sobran: de Obama a Cambridge Analytica.

Pero el objetivo es el mismo: propagar un mensaje, convencer. Ningún líder admitirá sus errores en pantalla (a menos que sea parte de la estrategia para continuar con el engaño). El mundo está en guerra…aunque siempre lo ha estado. Los tiempos de paz son el preámbulo de los grandes conflictos, o como dijera el clásico: “Si quieres la paz, prepárate para la guerra”.

En los conflictos bélicos siempre hay imágenes icónicas. Son latigazos que nos recuerdan que la muerte está siempre cerca. En días recientes las redes sociales y varios medios de comunicación destacaron un video en el que se ven luces en el cielo (y no eran ovnis, eran misiles en el firmamento del Medio Oriente).

Quienes grabaron estaban en una boda (eros y tánatos de la mano), respirando la vitalidad, los sueños, el futuro. Los observantes contemplaron un espéctaculo: el de la muerte, pero al final del día lo vieron como si fuera un show, el performance de la guerra. La revolución no será televisada, decía un poema-canción, ahora podemos decir que la destrucción circulará en streaming, y tal vez tengamos que suscribirnos.

El Institute for Economics and Peace señala que actualmente hay 56 conflictos activos. Sólo conocemos los más renombrados, los que nos atañen o preocupan. El resto sucede en países que no podríamos ubicar en un mapa.

¿A quién le estremece lo que ocurre en El Congo? Tal vez tenemos suficiente con las estampas cotidianas que nos acongojan. Comparto una de esas viñetas que se refleja de manera magistral en un poema de Eva Castañeda: "Nosotros atravesando un país de balas con el corazón entre los dientes. No lo sueltes. Así como los perros corren con un hueso entre el hocico. No lo sueltes"

POR DANIEL FRANCISCO

Subdirector de Gaceta UNAM

@dfmartinez74

MAAZ