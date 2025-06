El mundo BANI y el G7

Este milenio se ha caracterizado por ser un mundo frágil, ansioso, no lineal e incomprensible (BANI, por sus siglas en inglés), lo que sucedió ayer no sirve para saber qué pasará hoy. Esta característica es esencial para entender lo que pasa en nuestras ciudades, en la economía, en la política y en el planeta entero. Basta observar lo ocurrido en la reunión del G7, llevada a cabo en Canadá del domingo al día de ayer y en donde no se pudo realizar la agenda en su totalidad.

En esta reunión anual del Grupo de los 7 -Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido-, se suelen discutir cuestiones económicas, políticas y de seguridad internacional (además de, como en su momento, la Covid-19 o el calentamiento global) y se invitan a otros participantes que tienen que ver con la agenda establecida. Este año la asistencia fue más nutrida de lo habitual, pues el primer ministro de Canadá, Mark Carney, presidente del G7, ha invitado a los dirigentes de varios países no miembros: India, Brasil, Sudáfrica, México, Ucrania, Australia y Corea del Sur, además de los secretarios general de la OTAN y de la ONU.

Sin embargo, aunque lo tópicos de las distintas reuniones giraban en torno al conflicto bélico de Rusia y Ucrania, los múltiples incendios en los bosques de Canadá, la “guerra arancelaria” por todo el planeta y el creciente conflicto armado en Medio Oriente, la realidad es que las y los mandatarios asistentes necesitaban verse a solas con Donald Trump y decirle que sus aranceles están generando una recesión a nivel mundial o que sus políticas migratorias están llevando a una ola de xenofobia y nacionalismo en otros países o que Europa no puede más con la guerra en Ucrania y los laxos castigos a Rusia.

Para la presidenta de México resultaba una oportunidad única para, por primera vez, carearse con su homólogo estadounidense. Resulta evidente los temas a tratar, para lo cual, Sheinbaum llevó a la alineación completa: García Harfuch, De la Fuente, Ebrard. Los tópicos habituales de economía, el freno a la imposición de aranceles a las remesas; la seguridad interna de ambos países y su política para minimizar al crimen organizado con el inherente tráfico de drogas y de armas; y además el conflicto social propiciado por las redadas en contra de las y los inmigrantes -con o sin papeles-, así como intentar cambiar de narrativa del magnate neoyorquino.

Nada de esto pudo ser. Trump dejó la reunión del G7 y voló la noche del lunes a Washington para atender lo ocurrido en Medio Oriente y comenzar sus posteos en contra de Irán, donde dice que están a pocas horas de terminar el conflicto armado. La presidenta Sheinbaum anunció vía redes sociales que sostuvo una llamada telefónica con Trump y que “siguen trabajando juntos en diversos temas…” Es decir, -todo bien-. Así, en este mundo BANI lo único que tenemos es la incertidumbre, incluso en las -cuadradas- reuniones del G7. Sheinbaum tendrá que propiciar una reunión presencial de manera inmediata para esta vez tratar los temas cruciales para nuestro país.

POR ADRIANA SARUR

COLABORADORA

@ASARUR

EEZ