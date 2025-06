Corazón Partío B/W La Tortura

Las guerras se acumulan en Medio Oriente, motivadas por un megalómano militarista que tiene Gaza en hambruna, Teherán en llamas, Tel Aviv en zozobra y el mundo en vilo. Los Ángeles arde. Ríos de gente invaden las calles de Estados Unidos en protesta contra un gobierno cada vez más autoritario. En México, la democracia se erosiona, el caudillo se fortalece, la presidenta brega, la oposición se envilece con un discurso de racismo y clasismo crecientes, al punto de solapar las violaciones de un gobierno extranjero a las garantías de connacionales. La crisis de desaparecidos se ve profundizada; la frivolidad y la mezquindad para ocuparse de ella también, mientras el crimen organizado va volviéndose todoterreno.

La democracia deviene modelo de gobierno cada vez más minoritario, y no son pocos los países en el mundo –Francia, Canadá– que en su apuesta por ella han terminado por coquetear con la ingobernabilidad. Nada de lo anterior es más grave que el cambio climático –la gran amenaza– o que la pobreza –el eterno problema. Si bien éste no es ni de lejos el peor momento de la historia para ser mujer o para pertenecer a una disidencia sexual o a una minoría étnica o religiosa, tampoco es que todos los ciudadanos hayamos alcanzado equidad plena. Hablando de lo cual, 6 por ciento de las mujeres en el mundo afirman haber sido violentadas sexualmente por alguien distinto a su pareja y 15 millones de las adolescentes del planeta manifiestan haber tenido sexo contra su voluntad.

En otras noticias, acaso igualmente urgentes, a Ivet Playá le parece importantísimo que el mundo sepa que la han dejado con el corazón partío.

De acuerdo a las únicas fuentes disponibles –un video de ella en TikTok, un comentario suyo en Instagram–, la señora Playá, hoy de 28 años de edad, trabó a los 18 relación en redes sociales con el cantante Alejandro Sanz, entonces de 46, con quien sostuvo por esa vía un trato que no describe como irrespetuoso y una relación que no describe como erótica. Poco después, por propia voluntad y con recursos propios, lo siguió en una gira por 10 ciudades.

Años después, a sus 22, decidió mudar su ciudad de residencia para aceptar una propuesta de trabajo del señor Sanz y sólo entonces –siendo ella ya mayor de edad de acuerdo a cualquier legislación– la relación “se volvió” –en sus palabras textuales –“íntima y sexual”. La misma señora Playá ha aclarado que no acusa a Sanz de “ninguna conducta delictiva” y que su problema con él es “moral”.

Yo sé que Sanz no ha sido un santo (y es que no está hecho de cartón). Pero, no habiendo delito que perseguir –no violación, no abuso sexual, no estupro–, ¿por qué no respetar a las verdaderas víctimas de delitos sexuales y ahorrarnos la tortura? (Que se guarde todo eso, a otro perro con ese hueso y nos decimos adiós.)

POR NICOLÁS ALVARADO

COLABORADOR

IG y Threads: @nicolasalvaradolector

MAAZ