Sorpresas de todo tipo

Bueno, debemos decir que en el primer caso quizá no sería una gran sorpresa, aunque en el segundo caso, tampoco.

Vamos por cada uno y usted amable lector saque sus propias conclusiones.

Si tu mejor bateador -en estos momentos- viene a ser producto de mucha paciencia al comienzo de una temporada tormentosa en cuanto a la relación oficina-pelotero, significa algo en torno a su calidad en el plato, sumando nada menos que 58 producidas cuando apenas llevamos ni siquiera la mitad de una temporada con 162 juegos en la etapa regular.

Si las fricciones se dieron en cuanto a la disposición de jugar solamente como bateador designado (DH) ante la llegada de un Alex Bregman a esa esquina caliente de la antesala, bueno, varios peloteros dirían “me acomodo” con miras a tomar buenos turnos y adecuarse a producir en forma.

Por supuesto si tu manejador ahora te pide tomar la colchoneta inicial a la defensiva, donde también salen los cañonazos de los zurdos, pues sí, de repente como que has de decir “estoy sacado de onda y de repente ya no entiendo”.

Pero amigos, este jugador de 28 años, de nacionalidad dominicana es un tremendo aportador ofensivo, Rafael Devers al parecer nunca debía salir de una franquicia la cual está en lucha por una División Este de la Liga Americana siempre peleadísima, con los Medias Rojas de Boston -su equipo hasta hace nada- con racha de cinco victorias y tremendo 8-2 de sus últimos diez… parecería ilógico.

Pero vaya, dicen, y eso sí es un poco/bastante fuera del diamante: un pelotero con relación tóxica, te puede “romper el vestidor”; dicho de otra manera, un súper estelar incómodo con la organización puede meter mucho ruido cuando la pugna no es solo vencer a los Yankees de Nueva York sino llevarte la División.

¿Se ve rarísima la decisión? En el papel sí, aunque todo el medio sabía que “no se la iban a perdonar” esa onda de declarar que él solo jugaría la antesala y la verdad también raro como se da su cambio apenas en su segundo año de contrato por diez calendarios, sobre todo con los Gigantes de San Francisco -su nueva casa en la lejana California- asumiendo todo el chunk del valor de ese costoso contrato.

Parece como un movimiento genial por parte de los patirrojos, solamente que… ¿haces ese cambio cuando estás enrachado?

En el papel es un voto de confianza para la incursión de los talentazos de nuestro compatriota Marcelo Mayer (vaya swing del chamaco) y de Roman Anthony, pero aún mayormente va a ser todo un examen para un por momentos muy cuestionado Alex Cora… no es que sea un all in de los bostonianos, aunque hay que reconocerles que movieron sabroso las noticias beisboleras.

La otra “sorpresa no sorpresa” se da con el regreso de Shohei Ohtani a la lomita, sus primeras pichadas con el uniforme de los Dodgers de Los Ángeles, es una APUESTA arriesgada si lo dejan lanzar más de una entrada, pero vaya expectativa por ver al nipón mostrar de nuevo su mortífero arsenal.

POR ALEJANDRO AGUERREBERE

COLABORADOR

EEZ