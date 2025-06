Querido México: esta lucha apenas comienza

El 2 de junio de 2024 quedó marcado como un hito electoral. Más allá de los resultados, lo que se definió ese día fue el tamaño de la responsabilidad que tenemos como ciudadanía. Ahí entendí que una nueva etapa comenzaba. Una etapa que exige de todos -y de todas las generaciones- una cosa que no suele enseñarse en la escuela: congruencia. Esa responsabilidad ya no puede seguirse evadiendo. Ha pasado un año y nada ha cambiado.

México no está roto, pero sí fragmentado. Entre generaciones que no se entienden. Entre jóvenes desencantados y adultos que dejaron de escuchar. Entre quienes gobiernan y quienes ya no creen en nada. Y, sin embargo, esa noche me convencí de algo: cuando un país se polariza, más que un fracaso, puede ser una invitación a despertar.

A quienes ganaron, les toca gobernar con madurez, con datos, con resultados y sin pretextos. A quienes no, les toca ejercer una oposición responsable, con ideas, no con ruido. Pero al resto, a quienes no tienen un cargo público, también nos toca: nos toca exigir, participar, construir.

Este país no necesita más espectadores ni más quejas. Necesita gente que actúe. Gente que entienda que México no se arregla con discursos vacíos, sino con trabajo coordinado, con ideas concretas y con instituciones que funcionen. México no se arregla solo con un buen gobierno, sino que también con una iniciativa privada fuerte y propositiva, con una sociedad organizada, crítica y activa.

Yo escribo hoy porque no me rindo. Porque no me creo el cuento de que todo está perdido. Porque estoy convencido de que el verdadero cambio se construye sin cederle el país a la indiferencia. Porque si los jóvenes no damos la pelea desde el conocimiento, el trabajo y la convicción, entonces otros seguirán tomando decisiones por nosotros.

No me interesa convertir esta columna en una tribuna partidista. Me interesa, en cambio, que se convierta en un espacio de puente. Entre generaciones. Entre el saber técnico y el sentir ciudadano. Entre la salud pública que estudio y promuevo, y el México real que resiste todos los días en una clínica mal equipada, en una escuela rural sin maestros o libros de calidad, en una casa donde falta empleo, pero sobra dignidad. Desde donde estoy, en salud pública, puedo asegurar que el sistema no se va a transformar solo. Ni con promesas, ni con slogans. Se va a transformar con decisiones técnicas, presupuesto suficiente, formación de profesionales, regulación efectiva, prevención prioritaria y evaluación constante. Lo mismo aplica para la educación, la seguridad o el empleo: o se gestiona con evidencia o no se transforma. No se puede mejorar lo que no se mide, ni se puede cambiar lo que no se entiende. México debe dejar de improvisar y empezar a institucionalizar su futuro.

Hoy arranco esta columna con la firme intención de escribir con sentido, con memoria, pero sobre todo con propósito. Aquí hablaremos de lo que sí se puede hacer, con rigor, pero también con visión. Porque pensar en un México de Primer Mundo no es una ingenuidad ni una utopía: es una urgencia. Una urgencia que no vendrá de una figura mesiánica ni de una elección más. Vendrá de volvernos activos. De unir nuestras diferencias. De alzar la voz con ideas, no con odio. De luchar, sí, pero con dirección.

México no es de quien lo gobierna seis años. Es de quienes decidimos construirlo todos los días. Porque el México que queremos no se hereda, se construye. Y empieza contigo.

Por el México que queremos, siempre valdrá la pena.

Por Juan Pablo Jacobo Kaim

EEZ