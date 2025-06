Binomios caninos: especialización y profesionalización

El jueves 19 de septiembre de 1985, fecha que los mexicanos no olvidamos debido al gran terremoto que sacudió a la Ciudad de México, marcó el origen de los binomios caninos en nuestro país. En esa ocasión, equipos franceses que viajaron a México para auxiliar en las labores de rescate, se apoyaron de canes para la búsqueda de personas que se encontraban entre los escombros.



Ello motivó la creación de los llamados binomios caninos, células integradas por un manejador y un perro, que trabajan conjuntamente para el rescate de personas y búsqueda de restos humanos, así como identificación de drogas, armas de fuego, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y explosivos, principalmente.



Pero ¿Cuál es el beneficio que aportan los binomios caninos? De acuerdo con investigaciones científicas, los canes cuentan con cerca de 220 millones de receptores olfativos que les permite oler lo que los seres humanos no podemos, ya que tienen receptores olfativos 10 mil veces más precisos que las personas, además de su característica rapidez, versatilidad y nobleza.



Seguramente usted recordará el caso más emblemático en México, que fue el de “Frida”, una perrita de raza Labrador Retriever, de la Secretaría de Marina, que participó en el rescate de personas y restos humanos en Haití en 2010, en la explosión en la Torre de Pemex en 2013, así como en los sismos de la Ciudad de México y el estado de Oaxaca en 2017.



A nivel federal, además de la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Fiscalía General de la República (FGR) cuentan con binomios caninos. En la Secretaría de la Defensa Nacional, recordamos con admiración el caso de “Proteo”, un Pastor Alemán, quien falleció en cumplimento de su deber, derivado principalmente de las condiciones climatológicas y su edad, al apoyar en las labores de rescate en Turquía, luego de un sismo registrado en febrero de 2023.



En cuanto a la Guardia Nacional, los binomios caninos se encuentran desplegados principalmente en aeropuertos, centrales de autobuses, aduanas, puntos fronterizos, destinos turísticos y brindan apoyo a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.



Los binomios caninos de la PFM de la FGR, que laboran cotidianamente en la detección de armas, dinero, droga y explosivos, tuvieron una participación particular en el rescate de restos humanos en un edificio ubicado en la colonia Roma, así como en un condominio de la zona de Taxqueña, en Coyoacán, y otro de la colonia Lomas Estrella, en Iztapalapa, luego del sismo de 2017 ocurrido en la capital del país.



En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuenta con binomios caninos en el agrupamiento Fuerza de Tarea, la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. Los canes de la PBI participan en eventos masivos, donde realizan revisiones no intrusivas a los asistentes, así como en exhibiciones preventivas, principalmente en escuelas y ferias de seguridad.



En la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía capitalina, la unidad canina, creada en agosto de 2022, ha apoyado en situaciones de emergencia como el huracán Otis en Guerrero, así como en investigaciones para detectar papel moneda, sustancias como marihuana, cocaína y metanfetaminas, búsqueda de personas, rastros de sangre, piel o piezas dentales, explosivos y hasta dispositivos electrónicos.



Como podemos darnos cuenta, en prácticamente todas las instituciones de seguridad y procuración de justicia del país, los binomios caninos forman parte fundamental de la operación cotidiana, lo que ha permitido exitosas acciones para asegurar toneladas de droga, arsenales, recursos de procedencia ilícita, búsqueda de personas desaparecidas, así como un sinfín de apoyos logísticos, en beneficio del rescate, la prevención y la investigación, con un alto grado de profesionalización y especialidad.

POR OMAR CRUZ

ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

EEZ