Respeto, tolerancia y cabeza fría para solucionar el conflicto

Quienes apuesten a que México, su gobierno y el Estado sean minimizados, denostados o humillados, guiados por la narrativa de la venganza -así como ya hemos visto a varios actores políticos reaccionarios que, incluso lo dicen con ese descaro y alegría que no podemos comprender-, día a día son puestos en el basurero por su falta de empatía, no con el gobierno, con México. Ellos no quieren aportar nada, no quieren ser partícipes de un gran llamado al consenso, al respeto, al diálogo pues.

Hoy para esta entrega, recordaremos brevemente algunos episodios de la migración entre México y Estados Unidos. Nuestros países están unidos por un flujo humano que ha modelado economías, culturas y políticas durante más de un siglo. Sin embargo, este flujo ha sido constantemente interrumpido por políticas complicadas, momentos de tensión diplomática, e incluso, crisis humanitarias.

En todo el país, hoy podemos encontrar, especialmente campesinos que fueron parte del programa Bracero (1942–1964), que permitió la entrada legal de millones de trabajadores agrícolas mexicanos en tiempos de guerra; pero también, en la década de los cincuentas, se llevó a cabo la operación Espalda Mojada (1954), que los expulsó en masa bajo una política de represión y racismo. La relación migratoria ha estado marcada por ciclos de necesidad y rechazo. Esta operación afectó incluso a ciudadanos estadounidenses naturalizados y a los migrantes que habían entrado de manera legal en el programa bracero.

En los años noventa, las fronteras sufrieron un endurecimiento de vigilancia y cuidado como nunca antes que trajo consigo no solo más muros, sino también muertes. Los migrantes comenzaron a cruzar por zonas más peligrosas, al tiempo que las detenciones y deportaciones lograron un auge sin precedentes. La ley IIRIRA de 1996 aceleró la deportación de inmigrantes con delitos menores, incluso si llevaban décadas viviendo en EE. UU. o tenían hijos ciudadanos.

Durante las últimas tres décadas, varios decretos y leyes han cambiado radicalmente la vida de los inmigrantes. Parece que fue ayer -sin embargo, ya pasó más de una década-, cuando se firmó el decreto DACA (2012) que trajo esperanza a los Dreamers, jóvenes que llegaron siendo niños y que finalmente pudieron estudiar y trabajar legalmente; luego llegaron las políticas de “Tolerancia Cero” (2018) en el primer periodo de Donald Trump, que separaron a miles de niños de sus padres en la frontera, y que otra vez marcaron un punto de quiebre en la política migratoria; posteriormente, llegó el título 42, invocado durante la pandemia, lo que sirvió como excusa para negar el derecho al asilo, expulsando a miles de personas sin proceso alguno.

Y aunque la administración Biden revirtió algunas de estas políticas, no ha logrado avanzar significativamente en una reforma migratoria estructural.

Nos encontramos hoy ante una crisis que, por su impacto, podría considerarse humanitaria: los trabajadores, incluso residentes legales en Estados Unidos, han disminuido su actividad, bajo el temor constante de acudir a trabajar o a estudiar y ser deportados. Por ello mismo, apelamos antes que nada al diálogo para solucionar el conflicto, que se pueda avanzar en una reforma migratoria integral, que podamos avanzar en la cooperación regional para compartir la responsabilidad de la atención a migrantes en los países de mayor flujo migratorio y los países de tránsito. Que en el diálogo se reconozca que los migrantes no son una amenaza, sino parte esencial del pasado y futuro compartido de América del Norte.

POR DR. SAÚL MONREAL ÁVILA

SENADOR

PAL