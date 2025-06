Regreso geopolítico del petróleo

El petróleo vuelve a convertirse en una pieza clave de la seguridad energética por el conflicto bélico frontal y directo entre Israel e Irán, su componente y naturaleza geopolítica vuelve aparecer ante el temor de una escalada militar de pronóstico reservado; el petróleo como principal indicador del conflicto bélico, registró un aumento de más del 10%, superior a la subida que tuvo por el ataque de Hamás al territorio Israel en 2024.

De esta manera, el crudo de referencia de Estados Unidos, el West Texas Intermediate, se negoció para su entrega en julio con una ganancia de 9 dólares al cotizarse el barril en 77 dólares; y el crudo de referencia en Europa, el Brent del Mar del Norte, registró su precio más alto desde enero, llegando a 78.50 dólares.

Si bien es cierto que Estados Unidos se ha convertido en el principal productor de petróleo con una producción de 13 millones de barriles diarios, esta escalada militar en Medio Oriente pone en riesgo un tercio del suministro mundial que, ante cualquier distorsión, impactaría a la economía mundial por su efecto inflacionario en los combustibles y sobre todo en un contexto donde los aranceles impuestos por Estados Unidos ya generaron una situación delicada.

Uno de los posibles escenarios de este conflicto es la posibilidad de que Irán ataque blancos petroleros, extendiendo el conflicto al estrecho de Ormuz, por donde salen más de 20 millones de barriles diarios para todos los mercados del orbe, que por su posición estratégica está resguardada por la Quinta Flota naval de Estados Unidos acantonada en Baréin; lo cual hace improbable este escenario, pero estamos hablando de un conflicto en pleno desarrollo y no sabemos aún sus alcances y repercusiones finales.

La ofensiva israelí iniciada este 14 de junio, de acuerdo con las autoridades de ese país, tuvo dos objetivos: eliminar la infraestructura nuclear de enriquecimiento de uranio y dar un golpe a la estructura militar de Irán. Entre las instalaciones bombardeadas destaca Natanz, la principal planta de enriquecimiento de uranio; sin embargo, fuentes especializadas señalan que la instalación Fordow, construida en las profundidades montañosas, al parecer está intacta; entre las bajas iraníes, destacan altos mandos militares y científicos en materia nuclear.

Con base en lo anterior, podemos conjeturar que este conflicto apenas inicia y el objetivo de Israel de contener la carrera nuclear de Irán no ha tenido resultados definitivos. De acuerdo con un reportaje publicado en The New York Times, por Fassihi, Boxerman, Livni y War, titulado: Lo que hay que saber sobre los ataques de Israel a Irán, un oficial militar israelí señaló que el ataque obedeció a que Irán tiene un programa secreto para ensamblar una arma nuclear y material para ensamblar 15 bombas nucleares en cuestión de días.

A pesar de que no hay más información que sustente esta afirmación, lo cierto es que la evolución de este conflicto incidirá en la matriz energética y la economía global en los próximos días o meses.

Manuel Rodríguez González

www.manuelrodriguez.mx

EEZ