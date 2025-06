No se vale jugar con la esperanza de miles de migrantes: no son fichas políticas

Las imágenes que vimos en ciudades como Los Ángeles, Texas y otras, son un grito de alerta. Casas cateadas, patrullas incendiadas, redadas masivas, niños llorando mientras sus padres son detenidos por agentes migratorios, sabiendo que tal vez nunca volverán a estar juntos.

Es por este tipo de causas que deberíamos unirnos: por la paz social, no por enfrentamientos absurdos entre autoridades. Más allá de colores, filias o fobias, lo que debe guiarnos es la dignidad humana. Pensemos en esos niños y familias.

La paz no se construye con confrontaciones, sino con diálogo, sensibilidad y responsabilidad. Sin intereses ni discursos que solo dividen.

Hoy, los migrantes mexicanos enfrentan una política migratoria hostil y el miedo constante a ser arrancados de sus hogares, trabajos y comunidades. Las redadas y amenazas de deportación no solo afectan a quienes viven en Estados Unidos, también hieren a sus familias en México, que viven con el alma en vilo.

Más que nunca, debemos callar las voces que alimentan la tensión y escuchar a quienes sufren la separación familiar y la incertidumbre.

A quienes legislan desde la comodidad de un curul: no bastan discursos ni enfrentamientos. Hoy se requiere unidad. Que se sumen en un solo frente por nuestro país, México.

Porque migrar no es un delito. Se migra por necesidad, por falta de oportunidades, por sobrevivencia. Quien migra no huye por gusto. La dignidad no tiene fronteras.

Migrar es, muchas veces, la única opción ante el hambre, la violencia, o la necesidad de enviar remesas para que otros sobrevivan. Cada operativo, cada detención arbitraria, cada discurso de odio, es una señal de que no garantizamos sus derechos humanos desde el inicio.

Nadie mantiene a su familia solo con una despensa. Y si detectan una enfermedad, ¿hay medicamentos? Se ha querido hacer creer que con ayudas básicas se puede vivir, pero quien cruza la frontera es porque busca una vida digna, no estirar la mano.

Son héroes anónimos. En las redadas los detienen sin poder despedirse de sus familias. Esto debería ser una prioridad nacional.

Urge una política exterior activa, cercana a nuestras comunidades en el exterior, que fortalezca la protección consular, la asistencia legal y la defensa de su dignidad.

Y como la información es pública, queremos saber: ¿Qué hace el gobierno mexicano para protegerlos? ¿Cuántos recursos se destinaron este año a los consulados? ¿Realmente les recortaron fondos? ¿Cuentan con abogados y médicos para apoyar a nuestros paisanos? ¿Qué protocolos existen ante una deportación masiva?

No incitemos al odio ni a la violencia contra los migrantes. No son responsables de lo que se discute en las cúpulas del poder, ni aquí ni allá.

Son trabajadores, madres, jóvenes, que solo buscan una vida digna y acaban convertidos en moneda de cambio.

Este es, sin duda, uno de los temas más urgentes en la agenda pública. Debemos estar atentos y aportar desde donde nos corresponde.

POR JULIETA DEL RÍO

EX COMISIONADA DEL INAI

@JULIETDELRIO

EEZ