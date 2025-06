No Kings: El hashtag que puede cruzar el río Bravo

Mientras el presidente Donald Trump encabezaba un desfile militar en Washington para celebrar el aniversario del Ejército de Estados Unidos -y de paso, su cumpleaños 79-, al menos dos millones de ciudadanos salieron a las calles para protestar contra su gobierno.

Lejos de ser una consigna marginal, No Kings se convirtió en símbolo de resistencia frente a lo que se percibe como un retroceso democrático: el avance del autoritarismo, el culto a la personalidad, la concentración del poder, la militarización institucional y la erosión de los contrapesos.

Trump no fue el único blanco, pero sí el centro del descontento. Y se trata de un fenómeno que, quiérase o no, trasciende el contexto estadounidense. En México, donde se eligió con una mayoría abrumadora a Claudia Sheinbaum, el eco del No Kings empieza a filtrarse en las discusiones públicas. No como una copia, sino como una advertencia.

En la narrativa oficial, Sheinbaum representa continuidad con transformación. Pero bajo esa continuidad se esconde una paradoja: ¿hasta qué punto puede una líder ejercer con independencia cuando su capital político proviene de un solo hombre?

Andrés Manuel López Obrador, aun retirado, es omnipresente. Ha definido el tono del gobierno, los adversarios, los aliados, la agenda, incluso el relato de nación. Su sombra política no se ha disuelto; más bien, se ha institucionalizado. El nuevo sexenio empieza bajo su sello.

¿Pero puede llegar un No Kings mexicano? A corto plazo, parece improbable. Sheinbaum aún goza de una luna de miel electoral. Su liderazgo no es amenazante en apariencia, y su discurso es técnico, académico, institucional.

Pero si los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial quedan subordinados a un solo partido, y si las voces críticas son descalificadas o silenciadas, el terreno para un No Kings mexicano se fertiliza solo.

Lo vimos con las reformas que Morena aprobó sin mover una coma. Lo vemos en la manera en que se minimizan los errores, se invisibiliza a la oposición y se privilegia la lealtad sobre la capacidad. Lo vemos en la tendencia a narrar la política como lucha moral, más que como debate institucional.

Y lo veremos, sin duda, cuando la Presidenta tenga que decidir entre seguir el manual de su antecesor o construir el suyo propio.

Bajo estos escenarios, del norte llega un espejo que incomoda. No Kings no es una moda ni un hashtag pasajero. Es una advertencia que cruza fronteras. Una señal de que las democracias modernas no sólo mueren en golpes de Estado, sino en el silencio cómplice, en la concentración progresiva del poder, en la supresión simbólica del disenso.

Por eso, en México, el reto no es evitar que Sheinbaum sea una reina. Ella, en los hechos, no parece tener esa vocación. El verdadero reto es evitar que el sistema entero se diseñe para funcionar como una corte: con vasallos, con lealtades ciegas, con decisiones unipersonales envueltas en banderas y discursos heroicos.

***

DESDE WASHINGTON me dicen que, en el último mes, el embajador de México en EU, Esteban Moctezuma, se reunió con más de 15 senadores, entre ellos Ted Cruz, Rick Scott, Tim Kaine y Dave McCormick.

La importancia de estos encuentros radica en que es el Senado norteamericano el que tiene en sus manos, hoy por hoy, la aprobación o no de la tasa impositiva a las remesas.

El planteamiento de México es a favor de sus connacionales en EU y sus familias, que se verían afectados por el impuesto, pero además advierte un incremento severo de los costos de mano de obra en sectores agrícola, de servicios y de la construcción, ante el regreso de migrantes a sus países de origen.

***

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El sueño americano acabó con Trump tratando de construir un castillo con muro”.

