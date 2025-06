Debuta Fiemex, el Fibra E de las plantas que vendió Iberdrola

HOY SE COLOCA en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la nueva Fibra E del sistema, que tiene el nombre de Fiemex.

Nace con las 13 plantas de generación eléctrica que el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), perteneciente a Banobras, compró a Iberdrola, que preside José Ignacio Sánchez Galán, el 26 de febrero del año pasado.

Carlos Mier y José Ignacio Sánchez Galán.(Créditos: El Heraldo de México)

Fueron siete administradoras de fondos para el retiro y el Infonavit las que se subieron como accionistas, adquiriendo 35% de las plantas al Fonadin, que dirige Carlos Mier y Terán, por un valor de 850 millones de dólares.

Apunte a las afores Profuturo, de Alejandro Baillères; Banamex, de Luis Kuri; Siglo XXI, de David Razú; Coppel, de Agustín Coppel; Inbursa, de Carlos Slim; Pensionissste, de Edgar Díaz, e Invercap, de César Montemayor.

Alejandro Baillères.(Créditos: El Heraldo de México)

La colocación del Fibra E, que tiene como agente financiero a Santander que dirige aquí Felipe García Ascencio y encabeza en España el mexicano Héctor Grisi, se llevó a un valor de cuatro mil 500 millones de dólares.

Si considera que el monto pagado por el Fonadin y las afores fue de dos mil 400 millones de dólares, hablamos de una utilidad de mil 356 millones de dólares para el primero, y de 744 millones para las segundas en sólo un año.

El gobierno cerró la transacción a un costo de 690 mil dólares por megawatt (Mw), y dado el enorme apetito y escasez en el mercado global por activos de energía, cada Mw se cotiza hoy en dos millones de dólares.

Es una buena operación financiera para las Secretarías de Hacienda, que lleva Edgar Amador, y de Energía, que encabeza Luz Elena González, y en general para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Edgar Amador. (Créditos: El Heraldo de México)

Y es que se hicieron de las 13 plantas de Iberdrola, literalmente, de a gratis, y el segundo piso de la 4T se quedó con una utilidad neta de dos mil 156 millones de dólares, habiendo ya descontado lo pagado.

El valor actual de mercado de su participación en los activos es de dos mil 906 millones de dólares, más los impuestos que el SAT, de Antonio Martínez Dagnino, cobró a Iberdrola, por otros 800 millones de dólares.

Los arquitectos y ejecutores de esta operación, además de Mier y Terán, fueron su jefe Jorge Mendoza, así como Maricarmen Bonilla y Roberto Lazzeri, la titular de la Unidad de Crédito Público y el jefe de la Oficina de Hacienda, de manera respectiva.

En coordinación con la CFE, que dirige Emilia Calleja, Fiemex apoyará el crecimiento de la participación del Estado en el mercado energético, asegurando el suministro y dando confiabilidad a la red eléctrica. Emilia Calleja. (Créditos: El Heraldo de México)

Fue una operación que lideró Rogelio Ramírez de la O, y que dejó satisfechos al gobierno, las afores e Iberdrola, que dirige aquí Katya Somohano, y que permitirá al Fonadin contar con más recursos.

Dado el tamaño de la colocación, se espera que Fiemex se convierta en un importante componente de la BMV, en momentos en que ese grupo presidido por Marcos Martínez ve un éxodo de emisoras.

Existe un enorme apetito en el mercado mexicano por los títulos de Fiemex, en tanto que los retornos se esperan en los dobles dígitos en dólares. Jesús de la Fuente. (Créditos: El Heraldo de México)

POR FIN EL viernes pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) notificó oficialmente la intervención de la sociedad financiera popular CAME, decisión que las huestes de Jesús de la Fuente adoptaron desde el lunes, cuando tuvieron su Junta de Gobierno. Se tardaron mucho en concluir que la sofipo dirigida por Pablo Varela estaba en el sótano de la insolvencia: Categoría 4, además de que mostraba irregularidades contables. Eso se denunció desde noviembre del año pasado, y sus problemas iniciaron desde 2021. Todavía en febrero pasado, el grupo de ahorradores que denunciaron el desvío de sus dineros hacia los fondos Creation Investment y PC Capital, de Bryan Wagner y Pablo Coballasi, respectivamente, accionistas controladores de Te Creemos, la otra sofipo que compraron a Jorge Kleinberg y que tenía en la panza a CAME, fueron ignorados por el regulador que se resistía a intervenirla. Cuatro meses después se da el acto de autoridad, pero ya con un tsunami de denuncias, básicamente de 665 clientes que no podrán ser cubiertos por el Fondo de Protección. Se estima que 183 de ellos tenían en conjunto mil 100 millones de pesos y un segundo grupo, de 482, otros 213 millones de pesos. Del universo de clientes activos, unas 135 mil personas, 99% tenían ahorros por debajo de los 211 mil pesos. Esos sí podrán ser resarcidos. Ahora la batalla estará centrada entre ese grupo de 665 contra los dos fondos y éstos contra Kleinberg, a quien acusan de ser el real artífice de la quiebra. Pablo Varela. (Créditos: El Heraldo de México)

TAMBIÉN EL VIERNES, la Jueza Segunda Especializada en Concursos Mercantiles, Ruth Haggi Huerta García, aprobó el convenio de La Europea. Se subieron 57.95% de los acreedores al plan de reestructura que elaboró, gestionó y presentó el bufete de Fernando del Castillo. Apunte a Diageo, Pernod Ricard, Tequila Orendáin, Monte Xanic, Bacardí y Compañía, Casa Dragones, Diageo, Freixenet de México, Constellation Drinks, Distribuidora del Cantabrico, Global Crafts Spirits y Bodegas La Negrita, entre muchas más. Lo suscribieron 63 acreedores y proveedores de esa cadena de bebidas, licores y comida gourmet que preside José Ramón Ruiz, que arrastra una deuda cercana a los 700 millones de pesos y cuyos problemas empezaron con la pandemia del COVID-19 a inicios de 2020.

Bancos que también dieron su aval fueron Sabadell, que comanda Albert Figueras; Santander, que lleva Felipe García Ascencio, y BBVA , al mando de Eduardo Osuna. Como parte de la reestructura financiera, Ruiz dio entrada a un nuevo grupo de inversionistas liderado por Rodrigo Santos, dueño de la famosa cadena Ópticas Lux. Asimismo, fichó como director general a Franz Schnaas, quien por mucho tiempo fuera responsable de Club Premiere de Aeroméxico. Fernando García Sada. (Créditos: El Heraldo de México)

DESDE HACE TRES semanas le adelanté aquí que no perdiera de vista a Préstamo Feliz, la sociedad financiera de objeto múltiple de Fernando García Sada, Eduardo García Alanís y Sergio de Jesús Elizondo Muñoz. Pues el asunto ya terminó también en un concurso mercantil en el otro juzgado especializado, el Primero, que tiene a su cargo Olga Borja Cárdenas. Se nombró visitador a Víctor Manuel Aguilera, y el Instituto de Especialistas en Concursos Mercantiles, que dirige Juan Manuel Vega Tapia, está por nombrar al conciliador, cosa que deberá suceder esta misma semana. Los fondos CRC Capital Release Fund III y CRC Single Investor Fund IV acusan un desvío de unos cinco mil millones de pesos. Éstos son administrados por Christofferson, Robb & Company y ya presentaron demandas. Son asesorados por Jesús Guerra Méndez del bufete Guerra, Hidalgo y Mendoza, mientras que los regiomontanos son defendidos por Luis Palomino, del despacho Palomino, Flores, Hernández y Rodríguez. Mario Ariel Juárez Rodríguez. (Créditos: El Heraldo de México)

MIENTRAS LAS VIALIDADES del Estado de México se encuentran en pésimas condiciones por falta de mantenimiento, el director de la Junta de Caminos, Mario Ariel Juárez Rodríguez, acumula autos de lujo con importante valor económico. Desde su paso por Cuautitlán, donde fue alcalde en 2021, ya tenía denuncias por presunta corrupción. Investigaciones han evidenciado desvío de recursos en la Junta de Caminos, vía obras fantasma, así como venta de equipo y maquinaria. Lo más lucrativo para Juárez es la privatización del mantenimiento de las carreteras, donde se ha contratado a empresas amigas que utilizan material de baja calidad, lo que ha generado que la ya de por sí precaria infraestructura vial se haya deteriorado aún más. Ante tal situación, la presidenta Claudia Sheinbaum dio instrucciones para que los municipios puedan recibir fondos federales de manera directa, que les permitan reparar sus calles y avenidas. A pesar de los malos resultados e irregularidades de Juárez Rodríguez, la gobernadora Delfina Gómez lo mantiene en su puesto.

