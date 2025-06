De leyes, insultos y pieles delgadas en Puebla

Hacer cosas buenas que parecen malas es parte del paisaje cotidiano. En la vida personal puede ser una anécdota; en política, nunca es casualidad... y casi siempre termina siendo una mala jugada disfrazada de buena intención.

El viernes 13 de junio de 2025 —porque el simbolismo no se reserva para las novelas— el Periódico Oficial del Estado de Puebla publicó un decreto que reformó diversos artículos del Código Penal local. Y aunque se vendió como un avance legislativo, los medios no tardaron en bautizarlo con lo que realmente parece: la “Ley Censura”.

A primera vista, el decreto parecía tener algo de cordura. Se incorporó, por ejemplo, el delito de grooming, una conducta que efectivamente merece atención legislativa ante el avance de las tecnologías y el riesgo que enfrentan niñas, niños y adolescentes, incluso en este espacio escribí sobre la necesidad de legislar en esta materia. Hasta ahí, bien. Aplaudible, incluso.

Pero como suele pasar en política —y especialmente en ciertas entidades donde el poder se lleva mejor con la intimidación que con la crítica— la verdadera joya estaba escondida unas líneas más abajo: la adición del artículo 480, que introduce el delito de ciberasedio. Según el texto, se castigará a quien, mediante tecnologías, “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje” a otra persona con la insistencia necesaria para causarle un daño emocional o físico.

¿Y quién decide qué es un insulto? ¿O cuánta insistencia es demasiada? ¿Y qué ocurre si lo que a usted le parece un comentario ácido, a otro le parece una ofensa digna de persecución penal? Bienvenidos al mar de la subjetividad jurídica, donde cada piel, cada contexto y cada percepción puede convertirse en detonante penal.

Porque sí: la reforma abre la puerta a que lo penal ya no se rija por normas objetivas, sino por la sensibilidad de quien recibe el mensaje. ¿La crítica política en redes? ¿El sarcasmo editorial? ¿Un meme con doble sentido? Cuidado. Alguien podría sentirse “vejado” y eso bastaría para abrirle una carpeta de investigación.

Y si no me cree, considere que para acreditar el daño, bastará con que un perito psicológico determine que la víctima se sintió afectada emocionalmente. Es decir, que la libertad de expresión podría ahora depender del estado emocional del receptor, del diagnóstico de un experto... y de las ganas del poder por callar.

En ese contexto, esta reforma no es una medida de protección, sino un instrumento de control. Un arma jurídica para personajes públicos de piel delgada y ambiciones grandes, que ahora podrán ir tras cualquier voz incómoda con un nuevo tipo penal hecho a la medida. Bastará con que alguien diga: “me sentí insultado”, y listo. Once meses a tres años de prisión.

¿Quién lo diría? Puebla, cuna de batallas históricas, ahora también puede presumir su ley mordaza. Todo bajo el velo de la “modernización legislativa”.

No, no estamos en contra de proteger la integridad emocional. Pero cuando se legisla desde la conveniencia y no desde la razón, las buenas intenciones son el disfraz perfecto de la censura. Como diría el clásico: no hagamos cosas buenas que parezcan malas… y sobre todo, no usemos la ley para perseguir a quien simplemente no aplaude.

POR ADRIÁN ARELLANO REGINO

ABOGADO PENALISTA, SOCIO EN VEGA MAC GREGOR ARELLANO S.C.



