Censura por ley o por WhatsApp

Nuevamente la censura desde el gobierno se vuelve una constante, pero debemos decir que nunca se ha ido. En los años 80’s, se controlaba la información y los medios no tenían la libertad de generar su propia información. Ahora pasa de manera distinta.

Por un lado, con la desaparición del INAI se pondrán a prueba los mecanismos de acceso a la información, mecanismos que los medios y el periodismo de investigación requieren y, por otro lado, hay que sumar lo que viene con la Ley de Telecomunicaciones o lo aprobado en Puebla que podría ser un mecanismo de censura disfrazado de ley.

A esto hay que sumarle las actitudes de algunos gobernantes que no necesitan una ley o un organismo para ignorar a los medios, solo se necesita una conversación por WhatsApp o llamadas que nunca tienen respuesta de parte de los actores políticos, personajes que siguen pensando que las redes sociales son el único mecanismo para comunicar y no entienden que son complementarias al papel de difusión que juegan los medios de comunicación tradicionales.

¿Quién necesita de quién? ¿El político de los medios o los medios del político? Y la respuesta es sencilla: los medios se quedan cuando el político termina su encargo y se va a disfrutar la vida, muchos no entienden que el poder se termina y los cargos públicos son prestados. Hace algunos años, un secretario me decía: “Alfredo, los cargos son para hacer amigos y apoyar a la gente, porque por eso nos pagan”. Pareciera que algunos hoy en el poder tienen una dinámica distinta, ignorar a los amigos y olvidarse de la gente, pensando que en su despacho se genera la verdad absoluta y además amenazando o dictando línea a los medios de comunicación por alguna nota verídica; porque a muchos políticos no les gusta cuando la realidad alcanza a las cifras de la gestión y eso genera notas y primeras planas.

El político debe salir a la calle, pero no a barrer, poner una luminaria o pintar banquetas para hacer un TikTok. Debe salir a escuchar a la gente, a entender y ser sensible a las problemáticas que se viven diariamente, pero que, entre asesores, escoltas y camionetas blindadas, no se dan cuenta y piensan que todo va perfecto en su administración. Hoy la censura no solo se da por ley, se da por actitudes frívolas y prepotentes por parte del político o de sus equipos de comunicación.

Hace unos días leía una columna del Dr. Guillermo Velasco en la que cuestionaba el nombramiento del nuevo Director de Comunicación Social en Guadalajara, quien fuera Director de Comunicación en la pasada administración estatal con Enrique Alfaro y coincido en el gran reto que tendrá, pues Guadalajara no es Jalisco y la actitud tendrá que ser de construcción y no de amenaza o de ignorar a los medios de comunicación o a los líderes de opinión. Sólo el tiempo y los resultados le darán la razón a la presidenta municipal y llegará el momento para darse cuenta si fue un error o no, la estrategia de comunicación y los cambios implementados.

POR JOSÉ ALFREDO CEJA RODRÍGUEZ

ACADÉMICO UNIVERSIDAD PANAMERICANA

@ALFREDOCEJAR

PAL