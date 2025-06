Sin visa en vacaciones

Hace unos días, luego de la última sandez de Noroña y alguna otra por parte del oficialismo, escribí que una medida urgente es quitarle el micrófono a los chicos de la 4T. Retiro lo dicho. No les quiten el micrófono, por favor. Ni las redes sociales. Porque la última campaña de resistencia popular chaira, esa de “Quítenme también la visa”, justo antes de la pausa veraniega, promete darnos una buena cantidad de diversión no sana, pero muy sabrosa. El espectáculo irresistible de la estupidez.

La primera en caer fue la consejera estatal de Morena en Jalisco, que publicó un tuit de antología. Empezó por lanzarse con un “¡Viva la raza!” que es en sí mismo ridículo, y terminó por decirle a los norteamericanos “métanse mi visa por el culo”. Sin comentarios.

Salvo que sí hubo comentarios. Christopher Landau, ex embajador en nuestro país y hoy subsecretario de Estado, usó a la consejera como trapeador, con una respuesta que me permito citar: “Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di la orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar”.

Tal cual: Melissa decidió sacrificar a la causa de la revolución una visa que… no existe. Negociazo: insurgencia a costo cero, salvo por el tremendo oso público. Otro tanto hizo un monero malísimo, ese al que habría que subtitularle los dibujos para que se entendieran: publicó la foto de una visa tijereteada, igual de válida que mi credencial de la UNAM del 88.

Hay quien ha afeado el comportamiento de Landau. Voy a disentir. A mí me parece que si alguien le dice a un país que se meta la visa (inexistente, pero igual) por el culo, ese país hará bien en propiciar la coherencia en la persona que escribió tal animalada y desvisarla. La cosa es que el chairisimo es muy de movilizaciones vacías y sensibleras, de modo que se ha desatado una campañita que viene a decir eso: “Quítenme también la visa”. Déjenlos. Porfa. Que se den.

Desde luego, no hay que hacerse muchas ilusiones con esta campaña de resistencia chaira, porque no va a pasar de la militancia de medio pelo. Los mandarines de Morena se van a quedar calladitos, esperando que sus visas sigan vigentes y puedan irse que al black jack en Las Vegas con escala en la sala VIP del aeropuerto, que al shopping en San Antonio, que a la ópera en Nueva York para que no piensen que soy un analfabeta. Es la historia del morenista de infantería, un Juan Escutia entre vividores del erario.

A los ciudadanos de bien, les recomiendo que, de todas formas, pongan unas palomitas en el micro, se sirvan su bebida favorita, quiten al gato del sillón y se instalen a ver esta nueva película, que es mala pero divertida. “Sin visa en vacaciones”, podemos llamarla.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

MAAZ