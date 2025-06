Rommel Pacheco, maestro fast-track

Desde que asumió el cargo de director de la Conade Rommel Pacheco se ha ostentado como maestro. No hay evento, ceremonia o simple presentación en la que no se hayan referido a él como maestro, aunque no tuviera el título de maestría. La información está disponible en sus declaraciones patrimoniales (DeclaraNet) y también se puede consultar en línea en el Registro de Profesionistas de la SEP.

El título y cédula de maestría en dirección estratégica del capital humano por la Universidad Anáhuac los obtuvo hace unos días. En su declaración como empleado de la Sedena así como en la de inicio que presentó como director de la Conade, puede leerse que contaba con una “boleta” y que esos estudios de posgrado los estuvo cursando desde 2019 sin concluirlos.

Unos días después de que esta reportera le pidió a Rommel en la red social X que mostrara su título de maestría, el funcionario presentó su declaración complementaria. Ahí cambió el terminó de “boleta” a “certificado”, o sea, seguía sin obtener el título hasta mediados de mayo.

Mágicamente en un mes se tituló y obtuvo la cédula. Increíble. Con lo ocupadísimo que está en la Conade, como él mismo lo documenta en sus videos cuando alardea sobre que ya es muy noche y sigue en su oficina, tuvo el tiempo para lograr lo que no pudo en seis años. Fast-track con Gustavo Alpuche, director del Programa de Élite de la Anáhuac cuyo hijo trabaja en la Conade.

¿Qué ganó Pacheco con presumir un grado académico que no tenía hasta hace unos días? ¿Respeto? ¿Admiración? Llama la atención que la información que obra en la Plataforma Nacional de Transparencia, en el apartado denominado “nivel máximo de estudios concluido y comprobable”, Pacheco haya declarado “maestría en gestión del capital humano”.

Esa información la subió el 15 de octubre de 2024, según indica el portal, cuando sólo contaba con una boleta. Ojo, es el Portal de Transparencia. No es lo mismo mentir delante de los cuates que en la plataforma donde se supone que los servidores públicos están obligados a decir la verdad.

Pasa lo mismo cuando por aquí y por allá a Pacheco lo presentan como “medallista olímpico”. No lo es. Nadie le regatea las preseas que ganó ni sus cuatro participaciones olímpicas. No es motivo de vergüenza no haber subido a un podio olímpico. Cada vez que escucha que lo llaman así bien podría corregir el error. ¿Por qué sostener esta mentira con su silencio? Es cuestión de ética. A diferencia del título fast-track la medalla olímpica se construye no se tramita.

Mentir en situaciones tan simples pinta de cuerpo entero a Rommel, quien ha presumido sobre la nueva Conade transparente. Más allá de un grado académico se le dice maestro a quien tiene el don de la enseñanza, a quien es digno de respeto porque es un ejemplo a seguir.

POR BEATRIZ PEREYRA

COLABORADORA

Twitter: @beatrizapereyra

