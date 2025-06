Pablo Lyle saldrá de prisión casi de 40 años de edad

“LA CÁRCEL NO ES EL FIN DEL MUNDO, ES UNA ESTACIÓN, NO LA TERMINAL” PABLO LYLE QUIEN SALDRÁ DE PRISIÓN CASI DE 40 AÑOS

Pablo Lyle saldrá de la cárcel casi a sus 40 años de edad y le espera un proceso migratorio para deportarlo, qué no es como que lo estén corriendo de una fiesta ni tampoco lo van a deportar a Siberia, ni al Polo Norte, ni a una isla desierta... ¡lo mandan a México, con sus hijos, su tierra, su idioma y su gente, y hasta su mamá lo va a recibir con mole y tortillas calientitas!

Y como ya cumplió su pena en Gavachilandia, aquí en México no tiene que firmar ni presentarse en oficinas de libertad condicional como tendría que hacer si permanece en EE.UU. Aquí: Cárcel cumplida, migración resuelta.

TODOS DEBERÍAMOS DECIR ADIÓS AL AMOR QUE NOS ABANDONA ¡CON TACONES Y SIN DESPEINARNOS! COMO LAURA FLORES QUE LE PUSO POESÍA A LA DESPEDIDA DEL AMOR DE LALO SALAZAR

Sin reclamos, sin indirectas, con respeto y con elegancia, Laura Flores se despidió de Lalo Salazar al entender que si el corazón no late parejo, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión.

Y es que tanto los hijos, como las ex novias que quieren volver, al verte perdido influyen indirectamente en las decisiones amorosas de sus padres y parejas.

Con tal de ser prudente y no “remover las aguas”, hay hombres que dejan escapar grandes amores y qué pena que no se dieron las cosas entre Lalo y Laura, porque se veían radiantes.

Lo que sí es seguro es que una mujer con la clase de Laura Flores no se encuentra ni en oferta de fin de temporada.

¡Lalito, no vas a encontrar otra como Laura y si la encuentras, ya va a estar casada!

SI SE CONFIRMAN LAS ACUSACIONES CONTRA EL AMIGO DE BELINDA JARED LETO, ÉL SE DESPIDE DE SU CARRERA. SI NO SE CONFIRMAN, EL DAÑO YA QUEDÓ, HOY YA NO NECESITAS CÁRCEL, ¡CON EL INTERNET BASTA PARA DESTRUIRTE!

El amigo de Belinda, Jared Leto, manchó su nombre y no de glitter. Belinda pasó con Jared vacaciones en Europa y sacaron juntos una canción de desamor: ¡Never not love you! que al parecer se le volvió a Jared en pesadilla ahora que nueve mujeres lo acusan de conducta sexual indebida, incluso algunas de ellas son menores de edad y dicen que con él sufrieron: toqueteos no deseados y comportamientos cochambrosos.

Los representantes de Leto niegan todo diciendo que son falsedades... pero nueve mujeres no son un malentendido, ¡eso ya es manada! y cuando el río suena, ¡es porque alguien ya se está ahogando!

Aún no hay cargos legales formales contra Jared, pero el caminito va enfilado: primero empezó en redes, ya caminan en medios de comunicación y el trayecto llegará directito a los tribunales; y cuando hay tanta porquería saliendo debajo del tapete, uno sabe cómo empieza el lío, pero no sabe cómo va a terminar.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ