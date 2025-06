Netanyahu sube la apuesta a potencias de Occidente

Abrió sus cartas el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Mostró, sin tapujos, sus verdaderas razones para desatar una guerra de dimensiones incalculables con la República Islámica de Irán, poniendo en un verdadero dilema a las potencias mundiales que defienden valores como la democracia, el pluralismo, la paz y respeto a la autodeterminación de las naciones.

“Ha llegado el momento de que el pueblo iraní se una en torno a su bandera y su legado histórico, levantándose por su libertad ante el régimen malvado y opresivo”, dijo el israelí en un mensaje que se escuchó en todas las regiones del orbe.

En otras palabras, el tema de las armas nucleares de Irán no es la razón que más pesó en su decisión de lanzar el primer ataque con misiles sobre Teherán, sino derrocar al ayatolá Alí Jamenei, líder supremo iraní desde 1989.

Esa arriesgadísima declaración de Netanyahu coloca en una escabrosa encrucijada a las potencias occidentales, sobre todo a las europeas, y en específico al canciller alemán, Keir Starmer; al primer ministro inglés, Friedrich Merz; y al presidente francés, Emmanuel Macron.

Si respaldan a Netanyahu validarán que una potencia derroque a gobiernos de todo el mundo por la vía de los misiles y bombardeos. Algo que ni siquiera el país más poderoso del planeta, Estados Unidos, se ha atrevido a hacer con dictaduras como la de Miguel Díaz-Canel, en Cuba; la de Nicolás Maduro, en Venezuela; o la de Daniel Ortega, en Nicaragua.

Incluso, este nuevo paso del israelí, ya rebasó la negociación sobre el desarme nuclear, que el estadounidense Donald Trump estaba tratando de llevar a un acuerdo que evitara la guerra, que al final declaró el ministro de manera unilateral.

Y en el caso de que no estén de acuerdo con él, sería insuficiente que sólo lo digan, pues quedarían obligados a cortarle a Israel todos los apoyos, militares y financieros, para deslindarse completamente de ese plan de derrocar al ayatolá vía una confrontación bélica con Irán.

Como dijo Trump hace unos días al estallar el conflicto: “esto no ha hecho más que empezar”.

***

Se puso trucha la presidentA Claudia Sheinbaum al romper el aldeanismo en el que sumió su antecesor a la Presidencia de la República, negándose siempre a asistir personalmente a foros internacionales.

La mandataria aceptó la invitación que le giró el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para asistir a la cumbre del G7, en donde podrá platicar cara a cara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablarán sobre migrantes, seguridad, comercio y otros temas bilaterales.

Un acierto de la mexicana, sobre todo en la crisis actual que atraviesan los paisanos en territorio norteamericano, al ser objeto de las redadas del ICE para deportar a los indocumentados.

***

EN EL VISOR: Pronto se conocerán cambios en los titulares de los consulados mexicanos. No extrañe que los relevados sean los que colocó la ex no primera dama.

POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN

RAYMUNDO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@R_SANCHEZP

MAAZ