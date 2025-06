México: cuando el sur alza la voz

En los últimos días, las calles de Los Ángeles han sido escenario de manifestaciones organizadas por comunidades migrantes, en su mayoría de origen mexicano, contra las condiciones de detención, redadas arbitrarias y amenazas de deportación masiva promovidas por sectores conservadores en Estados Unidos.

Esas movilizaciones, que han incluido vigilias frente a estaciones migratorias, marchas hacia oficinas de ICE y actos simbólicos con pancartas y banderas mexicanas, han sido pacíficas y autogestionadas. Pero desde ciertos espacios de poder en EE.UU., se ha intentado deslegitimarlas. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, llegó al extremo de afirmar que el gobierno de México está “alentando” estas protestas.

Otra vez los reflectores giran hacia México con ojos de sospecha, de desconfianza. Esta narrativa no es nueva: cada vez que las comunidades migrantes alzan la voz, algún actor político estadounidense señala al sur como instigador. Pero esta vez las declaraciones de Noem resultan particularmente peligrosas. No se trata sólo de ignorancia, sino de criminalizar la protesta legítima y de fabricar enemigos externos para capitalizar apoyos internos.

Los hechos son contundentes. Las protestas han surgido desde las propias comunidades migrantes, con apoyo de organizaciones locales, sin ninguna prueba de intervención del gobierno mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara: México no promueve manifestaciones en el extranjero, pero sí exige que se respeten los derechos humanos, se garantice el debido proceso y se brinde protección consular a quienes lo necesiten. Esa postura no sólo es legítima, es obligatoria en cualquier Estado que respete a su ciudadanía, esté donde esté.

Lo que verdaderamente incomoda a figuras como Noem no es la supuesta injerencia mexicana, sino la fuerza política y moral de una diáspora que se organiza, exige derechos y rechaza la criminalización. Molesta ver a migrantes que no se callan, que cuestionan políticas racistas y que desafían la narrativa del “buen migrante sumiso”. Lo que molesta es que no tengan miedo.

Además Noem, instrumentaliza el miedo a los migrantes para avanzar en su propia agenda electoral. Sus acusaciones no se sustentan en pruebas, sino en prejuicios. Su estrategia es clara: proyectar la inseguridad interna sobre un “otro” externo y culpar a México de un fenómeno que es resultado directo de décadas de políticas migratorias fallidas, discriminación estructural y violencia institucionalizada en territorio estadounidense.

México ha sido históricamente prudente en su relación bilateral. No hay discurso oficial, ni explícito ni implícito, que incentive manifestaciones en el extranjero. Pero eso no significa que deba permanecer callado cuando sus ciudadanos son amenazados, estigmatizados o detenidos sin garantías. Defender a los migrantes es defender derechos humanos, no intervenir en política ajena.

La comunidad mexicana en Estados Unidos no necesita permiso del gobierno de México para movilizarse. Tiene agencia, historia de lucha y legitimidad moral. Callar frente a las acusaciones de Noem sería ceder terreno a la desinformación, a la criminalización de la protesta y a la idea tóxica de que exigir justicia es un acto subversivo.

Hoy más que nunca, toca alzar la voz. Defender a México en este contexto no es defender a un partido ni a una figura, sino a una ciudadanía global que, desde Los Ángeles hasta Nueva York, exige un trato digno. Las declaraciones de Noem no solo ofenden al gobierno mexicano, ofenden a millones de personas que cruzaron una frontera en busca de una vida mejor y que ahora son acusadas de conspirar contra la democracia por ejercer su derecho más básico: protestar.

POR TALYA ISCAN

Catedrática universitaria: FCPyS, UNAM, UP.

@TALYAISCAN

MAAZ