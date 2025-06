A Trump le urge un triunfo

El presidente xenófobo de Estados Unidos, Donald Trump, fiel a su teatro mediático y urgido de un triunfo que borre la fila de fracasos en su insipiente gobierno, decidió utilizar a la Guardia Nacional para frenar las protestas en California, en su mayoría pacíficas, contra las redas arbitrarias del temido Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Aunque parezca una locura o arrebato de Trump, el uso de la Guardia Nacional en Los Ángeles es una medida fríamente calculada, porque en Estados Unidos es un cuerpo de reservas sumamente respetado, utilizado en desastres naturales, en protestas y como soporte administrativo del Ejército activo.

Según el Centro de Datos de Personal de Defensa, la Guardia Nacional –creada en 1903– en 2023 contaba con unos 419 mil reservistas, de los cuales 9 mil 500 estaban destinados en territorios estadounidenses como Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes. Además, de colaborar en otros 106 países.

La mayoría de los miembros de la Guardia Nacional sirven en las unidades a tiempo parcial, pero también hay una minoría a tiempo completo. Los soldados que hayan completado el servicio militar en el Ejército pueden solicitar el ingreso en la Guardia Nacional sin formación adicional.

Tampoco es de extrañar que el Presidente republicano se haya saltado al gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, para el despliegue de la Guardia Nacional, esa acción llevó consigo la violencia, para luego hacer creer al imaginario colectivo que Los Ángeles estaba atrapado por delincuentes migrantes.

No hay que olvidar, que California es un estado santuario, o sea que protege a migrantes indocumentados, razón por la cual Trump apostó por llevar ahí su guerra, en un estado que es la cuarta economía más grande del mundo, con mucha mano de obra de trabajadores migrantes, cabe señalar que en Los Ángeles viven 1.7 millones de mexicanos.

Qué mejor lugar que California para buscar un triunfo a como dé lugar, que borre de tajo todos los fracasos arancelarios, su estéril mediación en los conflictos bélicos en el mundo, sus intenciones fallidas de anexiones, su inexplicable reforma presupuestaria o el pleito con su otrora amigo Elon Musk, quien por cierto ya reculó.

Esta política de garrote, más allá de frenar las protestas en Los Ángeles, regó el enojo en otras ciudades de Estados Unidos: Chicago, San Antonio, Miami, Nueva York, Washington, Denver, Seattle y Filadelfia, precisamente hoy se verá en las calles estadounidenses la dimensión del enfado.

Y eso que el cuerpo de Marines no ha entrado en acción en Los Ángeles, no porque no quiera Trump, sino porque legalmente no puede.

Hace dos semanas, el gobierno del magnate le dio un jalón de orejas a los agentes del ICE, porque el número de arrestados migrantes era muy bajo y les exigió unas tres mil detenciones diarias.

Estas redadas no son como el Presidente dice para liberar a los estados tomados por los migrantes, sino más bien, para buscar un poco de oxígeno para su gestión, porque su política radical contra la migración, para bien o para mal, lo ha sacado siempre de apuros.

POR ISRAEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

COLABORADOR

@PAPADEPONCHO

ISRAEL.LOPEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM