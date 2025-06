¿Y si la defensa de la libertad de expresión contra “la tiranía de lo políticamente correcto” fuera una farsa? ¿Y si quienes combaten la amenaza del “nuevo puritanismo” estuvieran buscando descalificar a quienes señalan injusticias? ¿Y si el conflicto con la “política de la identidad” no estuviera en las exigencias de reconocimiento de los marginados sino en la incomodidad que su movilización le genera a los poderosos? Estas son las provocadoras preguntas que Lucía Lijtmaer (Buenos Aires, 1977) plantea en Ofendiditos. Sobre la criminalización de la protesta (Anagrama, 2020), un ensayo que desenmascara uno de los espejismos más eficaces del discurso conservador contemporáneo: el de que la condena del privilegio es una forma de adoctrinamiento, de censura o, incluso, de victimización de los privilegiados.

En menos de 100 páginas, Lijtmaer disecciona con agudeza cómo el campo semántico de los “ofendiditos” (término poco conocido en México, pero de uso común en España) se ha convertido en un arma retórica para deslegitimar cualquier forma de protesta social, especialmente cuando sus sujetos son mujeres, minorías o movimientos reivindicatorios. Y es que bajo la apariencia de apelar al sentido común frente a un exceso de sensibilidad se agazapa una intencionalidad de enorme carga política: invertir la carga de la prueba moral para que el problema no sean las violencias de género, de raza o de clase, sino el hecho de que alguien se obstine en denunciarlas.

Desde el auge de la extrema derecha y la retórica trumpista, hasta las campañas de difamación contra el movimiento #MeToo y el activismo climático, Ofendiditos muestra cómo la aparente rebeldía de los políticamente incorrectos ha logrado articular una narrativa que termina validando el status quo. El “ofendidito”, postula Lijtmaer, no existe: es un personaje inventado para anular el derecho al descontento, ridiculizar el reclamo legítimo y desviar la atención sobre el abuso de poder.

Particularmente persuasiva me pareció su genealogía crítica de términos como “cacería de brujas”, “infantilización” o “feminazi”, así como su capítulo “No seas mariconazo”, donde argumenta que parte de lo que está en juego en la construcción del personaje del “ofendidito” no es otra cosa que una vieja masculinidad a la defensiva, pues dicho mote “ha venido a sustituir el tradicional insulto misógino u homofóbico con el que antes se caracterizaba a las personas consideradas demasiado débiles para participar en el debate público”.

Aunque por momentos deja algunos cabos sueltos –por ejemplo, en lo relativo a las contradicciones del movimiento “woke”, a las tensiones al interior del feminismo o las intolerancias de la mal llamada “cultura de la cancelación”– es difícil reprocharle a un texto de naturaleza polémica no satisfacer los requerimientos de una tesis doctoral. Al final su valor radica no en sus matices sino en su eficacia: la de una bomba de bolsillo que no pide permiso para estallar en el centro del debate público.

POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR

@carlosbravoreg

