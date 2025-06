Cuando el silencio habla más que la palabra

Con motivo del 42º Encuentro Interregional de Niños y Adolescentes de la Federación Psicoanalítica de América Latina (FEPAL) bajo el tema de: “El silencio en la estructuración psíquica de bebés, niños y adolescentes”, me detuve a pensar en algo que ocurre con frecuencia en la clínica infantil: el niño que no habla. El que parece no tener nada que decir, o que guarda todo dentro, como si el mundo externo no pudiera recibirlo. Pero en psicoterapia, ese silencio también es escuchado.

No se trata de empujar al niño a hablar a toda costa, ni de interpretar demasiado pronto. Se trata de sostener el silencio, de escucharlo como parte del proceso, y de no violentar con apuro lo que el niño aún no puede, no sabe o no quiere decir. Porque lo que no se dice, también comunica.

Winnicott decía que para que un niño pueda jugar —y eventualmente hablar— necesita de un entorno suficientemente bueno: alguien que esté ahí, pero no invada. Una presencia viva, receptiva, que permita que el sujeto emerja en sus propios términos. En psicoterapia, esto significa crear un espacio en el que el niño no se sienta interrogado, sino alojado.

Ese silencio puede ser miedo, defensa, duelo, rabia. Puede venir cargado de historias que el niño no logra traducir en palabras. A veces es un grito mudo ante lo que se ha vivido sin comprensión. Y otras, simplemente, es el tiempo que necesita para confiar.

Bien nos recuerda que el pensamiento se construye cuando alguien es capaz de contener la emoción sin devolverla de inmediato. Escuchar un silencio infantil es también eso: no llenarlo, no traducirlo a la fuerza, sino dejar que se transforme en algo que pueda ser pensado.

Y es que lo que no se logra decir en la infancia no desaparece. Se desplaza. Muchos adultos llegan a consulta hablando poco, con malestares físicos, o con formas rígidas de estar en el mundo. Cuando uno escucha con atención, aparecen ecos de esos silencios tempranos. El cuerpo que enfermaba, el sueño que se repetía, el gesto que no se comprendía.

El trabajo con niños nos enseña que hablar no siempre es el punto de partida, pero sí puede ser una llegada. Que en lugar de empujar al niño a “contar lo que le pasa”, a veces basta con estar presentes, atentos, dispuestos a esperar.

Escuchar el silencio no es pasividad; es una apuesta por la subjetividad. Y en tiempos tan ruidosos, eso ya es un acto clínico y político. Apostar por la psicoterapia infantil es también confiar en que, incluso en el más profundo silencio, hay una historia esperando a ser alojada, contenida y, con el tiempo, dicha.

Por: Pablo Domínguez Perera

Psicoterapia Psicoanalítica