Con Irán, que Dios nos agarre confesados

Ni Irán es Palestina ni Israel se anda por las ramas. El año pasado, en abril y noviembre, el entonces jefe de las fuerzas aéreas y espaciales de la Guardia Revolucionaria de Irán, Amir Ali-Hajjzadeh, celebraba con jefes, colegas y pueblo la operación “Promesa de la Verdad”, la cual tuvo como objetivo lanzar cientos de misiles balísticos hacia Israel.

No sé por qué no se la esperaban ni se prepararon, entonces, para el ataque que Israel realizó estos días en contra del territorio iraní (una represalia / respuesta similar a la que lleva a cabo Ucrania de vez en vez en territorio ruso). Los agentes del Mossad pusieron una base de drones en Irán, cerca de su capital Terán, que fueron activados simultáneamente, para atacar las lanzaderas de misiles iraníes que apuntaban hacia Israel, en particular hacia el dormitorio de Ali-Hajjzadeh, quien —como ya dije— hace pocos meses celebraba el ataque iraní sobre Israel.

Llama la atención la certeza y la puntería que tuvo este ataque. Por lo que al mencionado dormitorio se refiere, pues no llegaron tirar el edificio, solo destruyeron el cuarto donde dicho sujeto dormía.

Israel está eliminando una a una las defensas antiaéreas iraníes, a la par que destruye las instalaciones nucleares del régimen de los ayatolas. Sin lugar a dudas es un momento crítico para el Medio Oriente. También, para no variar, para el mundo. Pero sobre todo porque en este caso ambos países viven bajo el lema de “Not forgive, not forget, get revenge” (no perdones, no olvides, véngate).

Radicales ambos, ¿no? ¡Qué lejana la propuesta de John F. Kennedy “Forgive but not forget” (perdona, pero no olvides)! Ambos países llevan también un listado “de lo que les deben”, pero nunca de lo que ellos deben. Lo cual los vuelve muy peligrosos, letales. Sus venganzas no pocas veces pueden esperar, pero tarde que temprano las llevan a cabo.

A la operación iraní antes mencionada, Israel contestó con la de “Rising Lion” (león que se eleva) y el ataque que inició el jueves, continuó el viernes. Por lo visto Israel está dispuesto a terminar con todo el arsenal nuclear, misiles y cualquier arma que Irán pudiera utilizar en contra de su territorio.

La pregunta que surge es si en realidad Israel realizó una venganza casi impecable (nunca son perfectas) o, bien, si el poderío de Irán queda intacto. Más importante aún es lo que explica la ofensiva: Benjamín Netanyahu quiere afianzarse en el poder a costa de todo y de todos y decidió era el momento correcto para atacar y para ganar nuevos reflectores. En otras palabras, esta operación lleva años siendo preparada por la inteligencia israelí, pero el momento en que se llevó a cabo se vuelve crucial dada la situación que atraviesa “Bibi” Netanyahu en su país. También debido al contexto de la la guerra ucranio-rusa, y a que Trump se encuentra enfocado y perdiendo el tiempo en Los Ángeles.

Irán ya contestó a la ofensiva. Lo hizo ayer lanzando una oleada de misiles cuyas explosiones se han escuchado en Jerusalem. Uno llegó a penetrar el arco defensivo. El gobierno de Netanyahu ha declarado estado de emergencia en su país, sabiendo que la respuesta de Irán se dará y ha pedido a sus habitantes que estén alertas y en resguardo ante la constante amenaza de cualquier tipo de ataque. Y no solo por parte de Irán… Los “aliados” de esta última nación usualmente son Rusia, China y Corea del Norte. ¿En esta ocasión dejarán solo a Irán?

La misma pregunta vale para Israel. Y esta ya fue contestada por Estados Unidos, avisando que Israel va sola en esto, lo que no quita que sus ataques continuarán hasta terminar con Irán. Sí, Trump está demasiado entretenido con lo que sucede en Los Ángeles y ha mandado a sus militares y marines para allá.

Ojalá Israel haya dejado completamente inutilizado a Irán, porque si no, al haber armamento nuclear involucrado, el mundo es el que podría terminar en estado de emergencia.

Por lo pronto, dado que Israel advirtió a Irán que atacaría sus infraestructuras económicas si respondía, y este país ya lo hizo, pronto sabremos si el Estado israelí intenta cumplir su promesa de “hacer colapsar al régimen iraní.”

Que diferencia de otros conflictos bélicos, una guerra de esta naturaleza no conviene a nadie; odio, resentimiento y, ante todo, poder bélico de ambas partes, hacen muy difícil dar marcha atrás. Que Dios nos agarre confesados.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

MAAZ